Değerli bilim kurulu üyeleri, veliye mi, eğitime mi gareziniz var?

11 Mart’ta Türkiye’nin sınırlarından içeri girenCorona Virüs, halen etkisini sürdürmeye devam ediyor. Virüs ile mücadele kapsamında sayısız önlem ve tedbir alındı. Hemen hepsi de bilim kurulu tarafından önerildi. Tedbirlerin en başında okulların 15 gün kapatılması vardı. Sonra süre uzadı, sonra yine uzadı.

Sonra kahvehaneler, halı sahalar kapatıldı. Cafeler, yiyecek içecek yerleri, oteller…

Kısacası mart ayından beri kabusun içinde cebelleşip duruyoruz. İnsanlarda ne moral kaldı ne heyecan.

Yüzlerde maskeler baygın bakışlarla sokaklardayız.

Yaza doğru normalleşme sürecine girdik. Hem de o kadar hızlı girdik ki…

Turizm sezonu geliyordu, girmesek olmazdı.

Hemen oteller açıldı, (Tatile gidip para harcayacağız ya)

Berberler açıldı, (evde de tıraş oluna biliyordu)

Caferler açıldı, (çayını kahveni evde de içebilirsin. Hava almak içinde balkona çıkabilirsin)

Halı sahalar açıldı, (Ne kadar zorunluluk gerektiriyor tartışılır)

Lokantalar açıldı, (kapalıyken de açlıktan ölmedik)

Bu kadar mı?

Şehirler arası yolculuk kısıtlaması yok!

Sokağa çıkma kısıtlaması yok!

20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması yok!

Çocuk parkları açık…

Özel kreş ve gündüz bakım evleri açık

Kısacası çocuklar diledikleri yere gidebiliyor.

Tek bir yer hariç

OKUL…

İş okula gelince bilim kurulu ve milli eğitim bakanımız çok hassaslaşıyor. Tabi ki hassas bir konu.

Bir ülkenin gelişmişliği “eğitim krizini” yönetebilmesiyle eşdeğerdir.

31 Ağustos’ta açılacağı söylenen okullar şimdi de 21 Eylül de açılacak deniyor. 21 Eylül yaklaştığında bakalım ne zaman açılacağı söylenecek.

UZAKTAN EĞİTİM SADECE GÖZ BOYAMA

31 Ağustos’ta uzaktan eğitim başlıyor. Yani yeni eğitim öğretim dönemi başlıyor. Veli, yüz yüze eğitimde bile öğretmen seçerken, uzaktan eğitimle alına bilecek eğitimin faydalı olduğunu düşünmüyor. Okul disiplini sağlanmadan, evde ekran başında uzaktan eğitimin faydası olduğuna da inanmıyor. Uzaktan eğitim için harcanan bütçe, güvenilir yüz yüze eğitim sistemi için harcanmalıydı.

İLKOKUL ÇOCUĞU EKRANDAN EĞİTİM ALABİLİR Mİ?

7-8 yaşındaki bir çocuğun uzaktan eğitimle okuma yazmayı sökmesi mümkün mü? Bu yaş grubundaki çocuğu o ekran başında nasıl tutacaksınız? Kimle tutacaksın? Okulla ilk defa buluşacak bu çocuk, ekran karşısındaki okuldan ne öğrene bilecek? Her mahallede kültür merkezleri var. Okullara destek olarak bu kültür merkezlerini de geçici okul haline getirin. Sınıf sayılarını bu şekilde düşürün. Düğün salonları, kongre merkezleri kısacası büyük olan tüm yapıları okula çevirin. Elinizi taşın altına koyun ve en azından ilk okul çocuklarına eğitim hakkını verin.

PEKİ VELİLER…

Çalışan anne ve babalar şimdi ne yapacak? Tek seçenek var, işlerinden istifa edip çocuklarının eğitimiyle uğraşacak. İkinci bir seçenek yok. Veliler kara kara düşünüyor. Onları hatırlayan kimse var mı?

O da yok o da…

TEMİZLİK PARASI ALINMAYA BAŞLANDI

Bütün bunlara rağmen çocuklarını okullara kayıt ettirmek zorunda olan velilerden, “Bu dönem hijyen giderleri çok yüksek” denilip, temizlik parası isteniyormuş. Şimdi bu bilgiyi kimse kabul etmeyecek, biliyorum. Ama herkes gayet iyi biliyor ki böyle bir şey var. Milli Eğitim Bakanlığı, biz okullar için bütçe ayırdık para toplanmayacak dese de okulları para toplamaya mecbur bırakıyor. Zaten ekonomik sıkıntı içerisindeki işsiz ve işsiz adayı olan vatandaşa bir yükte okullardan geliyor.

PEKİ NEDEN AÇMIYORSUNUZ OKULLARI ?

Ülke resmen normalleşmiş, AVM’ler açık, kreşler açık, oteller açık, çocuk parkları açık, seyahat engeli yok. Yahu bütün bunlar açıkken okullar neden açılmıyor. İlk açılması gereken eğitim yuvaları neden halen kapalı. Uzaktan eğitimi geliştireceğine, yüz yüze güvenli eğitimi geliştirseniz olmaz mı? Eğitim ve sağlık konularında kısıtlama olamaz. Bu ülkede her yer ker kes normalleşirken geleceğimizin teminatı okullar halen kısıtlama içerisinde. Bu süreç Türkiye’yi eğitimde bir yıl geriye atacak. O bir yılın acısı çok daha büyük olacak. Oturun, düşünün, planlayın güvenli yüz yüze eğitim sistemiyle okulları tam tarihinde açın.