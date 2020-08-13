Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
13 Ağu 2020 - 20:00- Gündem G: 13 Ağu 2020 - 17:40

Değerli bilim kurulu üyeleri, veliye mi, eğitime mi gareziniz var?

11 Mart’ta Türkiye’nin sınırlarından içeri girenCorona Virüs, halen etkisini sürdürmeye devam ediyor. Virüs ile mücadele kapsamında sayısız önlem ve t...
mask

11 Mart’ta Türkiye’nin sınırlarından içeri girenCorona Virüs, halen etkisini sürdürmeye devam ediyor. Virüs ile mücadele kapsamında sayısız önlem ve tedbir alındı. Hemen hepsi de bilim kurulu tarafından önerildi. Tedbirlerin en başında okulların 15 gün kapatılması vardı. Sonra süre uzadı, sonra yine uzadı.

Sonra kahvehaneler, halı sahalar kapatıldı. Cafeler, yiyecek içecek yerleri, oteller…

Kısacası mart ayından beri kabusun içinde cebelleşip duruyoruz. İnsanlarda ne moral kaldı ne heyecan.

Yüzlerde maskeler baygın bakışlarla sokaklardayız.

Yaza doğru normalleşme sürecine girdik. Hem de o kadar hızlı girdik ki…

Turizm sezonu geliyordu, girmesek olmazdı.

Hemen oteller açıldı, (Tatile gidip para harcayacağız ya)

Berberler açıldı, (evde de tıraş oluna biliyordu) 

Caferler açıldı, (çayını kahveni evde de içebilirsin. Hava almak içinde balkona çıkabilirsin)

Halı sahalar açıldı, (Ne kadar zorunluluk gerektiriyor tartışılır)

Lokantalar açıldı, (kapalıyken de açlıktan ölmedik)

Bu kadar mı?

Şehirler arası yolculuk kısıtlaması yok!

Sokağa çıkma kısıtlaması yok!

20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması yok!

Çocuk parkları açık…

Özel kreş ve gündüz bakım evleri açık

Kısacası çocuklar diledikleri yere gidebiliyor.

Tek bir yer hariç

OKUL…

İş okula gelince bilim kurulu ve milli eğitim bakanımız çok hassaslaşıyor. Tabi ki hassas bir konu.

Bir ülkenin gelişmişliği “eğitim krizini” yönetebilmesiyle eşdeğerdir.
31 Ağustos’ta açılacağı söylenen okullar şimdi de 21 Eylül de açılacak deniyor. 21 Eylül yaklaştığında bakalım ne zaman açılacağı söylenecek.

UZAKTAN EĞİTİM SADECE GÖZ BOYAMA

31 Ağustos’ta uzaktan eğitim başlıyor. Yani yeni eğitim öğretim dönemi başlıyor. Veli, yüz yüze eğitimde bile öğretmen seçerken, uzaktan eğitimle alına bilecek eğitimin faydalı olduğunu düşünmüyor. Okul disiplini sağlanmadan, evde ekran başında uzaktan eğitimin faydası olduğuna da inanmıyor. Uzaktan eğitim için harcanan bütçe, güvenilir yüz yüze eğitim sistemi için harcanmalıydı.

İLKOKUL ÇOCUĞU EKRANDAN EĞİTİM ALABİLİR Mİ?

7-8 yaşındaki bir çocuğun uzaktan eğitimle okuma yazmayı sökmesi mümkün mü? Bu yaş grubundaki çocuğu o ekran başında nasıl tutacaksınız? Kimle tutacaksın? Okulla ilk defa buluşacak bu çocuk, ekran karşısındaki okuldan ne öğrene bilecek? Her mahallede kültür merkezleri var. Okullara destek olarak bu kültür merkezlerini de geçici okul haline getirin. Sınıf sayılarını bu şekilde düşürün. Düğün salonları, kongre merkezleri kısacası büyük olan tüm yapıları okula çevirin. Elinizi taşın altına koyun ve en azından ilk okul çocuklarına eğitim hakkını verin.

PEKİ VELİLER…

Çalışan anne ve babalar şimdi ne yapacak? Tek seçenek var, işlerinden istifa edip çocuklarının eğitimiyle uğraşacak. İkinci bir seçenek yok. Veliler kara kara düşünüyor. Onları hatırlayan kimse var mı?

O da yok o da…

TEMİZLİK PARASI ALINMAYA BAŞLANDI

Bütün bunlara rağmen çocuklarını okullara kayıt ettirmek zorunda olan velilerden, “Bu dönem hijyen giderleri çok yüksek” denilip, temizlik parası isteniyormuş. Şimdi bu bilgiyi kimse kabul etmeyecek, biliyorum. Ama herkes gayet iyi biliyor ki böyle bir şey var. Milli Eğitim Bakanlığı, biz okullar için bütçe ayırdık para toplanmayacak dese de okulları para toplamaya mecbur bırakıyor. Zaten ekonomik sıkıntı içerisindeki işsiz ve işsiz adayı olan vatandaşa bir yükte okullardan geliyor.

PEKİ NEDEN AÇMIYORSUNUZ OKULLARI ?

Ülke resmen normalleşmiş, AVM’ler açık, kreşler açık, oteller açık, çocuk parkları açık, seyahat engeli yok. Yahu bütün bunlar açıkken okullar neden açılmıyor. İlk açılması gereken eğitim yuvaları neden halen kapalı. Uzaktan eğitimi geliştireceğine, yüz yüze güvenli eğitimi geliştirseniz olmaz mı? Eğitim ve sağlık konularında kısıtlama olamaz. Bu ülkede her yer ker kes normalleşirken geleceğimizin teminatı okullar halen kısıtlama içerisinde. Bu süreç Türkiye’yi eğitimde bir yıl geriye atacak. O bir yılın acısı çok daha büyük olacak. Oturun, düşünün, planlayın güvenli yüz yüze eğitim sistemiyle okulları tam tarihinde açın.

13 Ağu 2020 - 20:00 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Turul Makina

- Tornacı - Frezeci, - Cnc ustası ve yardımcı elemanlar alınacaktır.

0262 335 45 03

KONGRE İLANI

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlığı 1.Olağan Kongresi 27.08.2020 Perşembe günü saat:13.00’da Kocaeli fuar alanı Ay Işığı Düğün Salonu İzmit/KOCAELİ...

IZGARA USTASI ARANMAKTADIR

30 yaşını aşmamış ızgara ustası aranmaktadır.

0538 551 35 41 MİNİ KÖŞK

ELEMAN ARANIYOR

Köseköy'de Knauf Fabrikası’nda çalışacak ağır vasıta şoförü aranıyor.

0536 386 21 97

ELEMAN ARANIYOR

PVC - ALÜMİNYUM atölyesinde çalışacak, ehliyetli ve araç kullanma deneyimi olan Tecrübeli eleman aranıyor. Müracaatlar telefonla arayarak, şahsen y...

02623355003

USTA ARANIYOR

TESLA İNŞAAT'ta çalıştırılmak üzere Mesleki yeterlilik belgesine sahip, İnşaat Projesi okuyabilen KALIPÇI ustalar aranmaktadır. Maaş + Sigorta + Y...

0537 456 47 05

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli/Kartepe’de Plastik Hammadde ve Geri Kazanım faaliyetlerinde bulunan Garantiplast Fabrikamızda görevlendirmek üzere "Üretim işçisi" arayışımız...

GARANTİPLAST

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Söz verdiğimiz gibi Narlı Park’ı da yapıyoruz” mask
“Söz verdiğimiz gibi Narlı Park’ı da yapıyoruz”
Gölcük ADSM’de denetimi yapıldı mask
Gölcük ADSM’de denetimi yapıldı
‘Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali’ 10-13 Eylül’de mask
‘Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali’ 10-13 Eylül’de
İYİ Partili gençlerden THK’ya ziyaret mask
İYİ Partili gençlerden THK’ya ziyaret
AK Kadınlardan Körfez Teşkilatı’na ziyaret mask
AK Kadınlardan Körfez Teşkilatı’na ziyaret
Vekil Zeybek, Gölcük’ü karış karış gezdi mask
Vekil Zeybek, Gölcük’ü karış karış gezdi
Anket Muharrem İnce parti kursun mu?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit Sanayi'de akılalmaz kurşunlama! mask
İzmit Sanayi'de akılalmaz kurşunlama!
Suyu böyle içmek çok tehlikeli! mask
Suyu böyle içmek çok tehlikeli!
İçtiği hap canından etti! mask
İçtiği hap canından etti!
Milli Eğitim Kocaeli'de 1640 personel alacak! mask
Milli Eğitim Kocaeli'de 1640 personel alacak!
Mehmet Saraç hayatını kaybetti mask
Mehmet Saraç hayatını kaybetti
Genç iş insanı intihar etti! mask
Genç iş insanı intihar etti!

GALERİ

Kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı mask
Kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı
3 kişinin vurulduğu silahlı saldırı kamerada mask
3 kişinin vurulduğu silahlı saldırı kamerada
Kardeşini tiner döküp yaktı mask
Kardeşini tiner döküp yaktı
DEVA İl Yönetimini tanıttı mask
DEVA İl Yönetimini tanıttı
Gölcük depremi 21 yıl sonra belgesel oluyor mask
Gölcük depremi 21 yıl sonra belgesel oluyor
Pazarda fiyatlar düştü mask
Pazarda fiyatlar düştü
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL