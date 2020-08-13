İki genel başkan bir arada

İzmit Belediyesi tarafından 27 milyon TL’lik temizlik araçları alımı ve toplu açılış için bugün Interteks Fuar Alanı’nda tören düzenledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla gerçekleştirilen törene Kılıçdaroğlu ve Akşener ile birlikte TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Baro Başkanı Bahar Candemir Gültekin, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ali Özturunç, PM üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukaş, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, meclis üyeleri katıldı.

İL BAŞKANLARINDAN YOĞUN İLGİ

Programa il başkanları da yoğun ilgi gösterdi. CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, HDP İl Eş Başkanı Mehmet Selim Akbuğa, SP İl Başkanı Zafer Mutlu, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül katıldı. Programda 27 milyonluk 71 araç, hayvan ambulansının tanıtımı, Gülümse Kafe, Dost Eller Mağazası, Gıda Bankası, Emine Bulut Parkı, Şehit Ömercan Açıkgöz Parkı, çiçek serası açılışı ve Ambarcı Köyü Cami’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

İLK KEZ BİR ARADALAR

Yerel seçimlerinin ardından ilk kez CHP ve İYİ Parti Genel Başkanları ortak bir belediye programına katıldı. Yoğun güvenlik önlemi çerçevesinde gerçekleştirilen programda Koronavirüs tedbirleri nedeniyle katılımcılar sandalyelere sosyal mesafeli şekilde oturdu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir’in il başkanlarının yanına yazılmasına Demir, “Doğru değil” diyerek tepki gösterdi. Demir’in tepkisi sonrası ayrılan koltuk boş kaldı. Programda Kılıçdaroğlu Akşener’e dezenfektan sıktı. Hürriyet, dezenfektanı almak için kalktı “Ben ikram edeyim başkanım” ifadelerinde bulunurken Kılıçdaroğlu gülerek, “Geç kaldın başkan” dedi.

“ETKİMİZ BÜYÜK”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programda önce projeler tanıtıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Genel başkanlarımızı kentimizde ağırlıyor olmak çok büyük onur. Bir davetimle geldiler; beni kırmadılar. Bu kadar İzmitliyle buluşmak onlar için de önemli olduğunu ifade ettiler. Genel başkanlarımızın katılımı İzmitimizin ne kadar ayrı olduğunu, etkimizin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bunun bize daha fazla çalışma sorumluluğunun bilincinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Söz hakkınızın, düşüncelerinize değer verildiği kentte yaşamayı hak ediyorsunuz. Ben yaptım oldu mantığıyla değil sürekli halka sorarak, istekleri doğrultusunda hareket ediyoruz” dedi.

“BAHANE ÜRETMEK YERİNE ÇÖZÜM”

“Hizmet aracı alalım dedik” diyen Hürriyet, “Göreve geldiğimizde en önemli sorumluluğumuzun israf sorunlarımızı kapatmak ve tasarruf etmek olduğunu biliyorduk. Yetimin hakkını korumaya geldik. Kendi aracıı kullanan, benzin dahil tüm harcamaları kendi cebinden yapan bir başkan olarak makam aracı değil hizmet aracı alalım dedik. Hizmet araçlarımızın tümünü satın almaya karar verdik. Çoğunluğumuzun olmadığı mecliste, bahane üretmek yerine çözüm üreterek mücadele ettik ve başardık. Belediyemizin çok güçlü araç filosu oldu. Aylık 1 milyon tasarruf hamlesini de başlatmış olduk. 27 milyonluk yatırım olan, halkımızın bize emaneti 71 aracımız ve hizmetlerimiz bizden sonraki nesillere armağan olsun. Millet ittifakı’nın tek derdinin millet olduğunu gösteren projelerimizi sunmaktan onur duyuyoruz. Biz milleti maskesiz bırakmadık. Biz milleti maskesiz bırakmadık. Kreşlerimiz gelecek haftalarda olacak. Kocaeli’nin ilk kreşlerini yapacağız. 17 yıldır el sürümeyen Fethiye Caddesi, kentin cazibe merkezi haline gelecek. 3 bin yıllık tarihi ortaya çıkarmak için yaptığımız projelerimizde bakanlığımızı ikna etmeye çalışıyoruz. Atatürk müzesini kalıcı hale getiriyoruz. Bundan sonra da bu kentin mutluluğunu sizlerle beraber inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

“99 DEPREMİNDE ŞAŞIRTMIŞTI”

Hürriyet’in ardından konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Çok sevgili İzmitliler, sizi özlemişim. Sizinle beraber İzmit’te çalıştığımız için, İzmit’e bir kadın elinin değmesini sağlamada küçük de olsa bir pay sahibi olduğumuz için memnuniyet duydum. Ama müsaade ederseniz Kılıçdaroğlu’na bazı İzmit meselelerini anlatmak istiyorum. İzmit’in köyünde doğdum. Siyasi hayatıma da 94 seçimlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıyla başladım. O adaylık beni bugün karşınıza getirdi. “İzmitli doğulmaz, İzmitli olunur” denilir. Size İzmit’te mi doğdunuz diye sorulmaz, ne kadardır İzmittesiniz diye sorulur. İzmit, insanların doyduğu yerdir. 99 depreminde hepimizi şaşırtan bir şey olmuştu o da depremde vefat eden kardeşlerimizin cenazelerinin Türkiye’nin her bir köyüne gitmiş olmalarıydı. İzmit, Türkiye’nin bir özetidir” dedi.

“İZMİTLİ SİZİ SEVDİ”

Akşener sözlerinin devamında, “İzmitli kızların bir hayali vardı o da Leyla Atakan olmak. Seçildikten sonra herkesin ablası olmuş bir belediye başkanından bahsediyorum. Fatma Başkan, Leyla Abla’nın bizler üzerinde bıraktığı o rol model olma ve bize cesaret verme mirasını umarım sürdürürsünüz. İzmitli sizi sevdi, umarım bu hizmetlerinizle dilerim İzmit’in şehri eminliğinden Kocaeli’nin belediye başkanlığına gidersiniz. Fatma Başkan’ın tercih edilmesi kendisinin ferasetidir” ifadelerinde bulundu.

“BÜYÜKŞEHİR BAŞKANI OLACAK”

Akşener’in ardından konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanı arkadaşlarıma belediye başkanı olduktan sonra unutmayacağınız bir şey var: “Millet İttifakı’nın genel başkanısınız” dedim. Küçük pay değil, kocaman payınız var. Bu memleketin huzura, barışa ihtiyacı var. Gazi meclisin itibarının iadesine ihtiyacı var. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim. Makam ve saltanat meraklısı olanlar kendilerinin ve ailelerinin çıkarlarını gözetirler. Millet İttifakı’nın hiçbir ferdinde makam ve saltanat merakı yoktur. Gücü veren koltuk değil, millettir. Güzel hizmetleriniz var. Kocaeli, İzmit gibi yerlerde çok güzel şeyler yapılabilir. Büyük bir boşluk var. İzmit Belediye Başkanı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Bundan en ufak şüphem yok ama bu çizgi devam ettiği sürece” dedi.

“Kimse şikayet etmeyecek” diyen Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarına dedim. CHP rozetini çıkartacaksınız hiçbir ayrım yapmayacaksınız dedim. Hizmete önce o kentin yoksul semtlerinden başlayacaksınız dedim. Hiçbir belediye başkanı şikayet etmeyecek. Fatma Kaplan güzel bir mücadele veriyor. Ama engelleri aşmak gibi bir kararlılık halkın gözünde sizi büyütür. İzmit’in ve Kocaeli’nin tarihinde de inşallah yer alacaksınız. Ben de bu kentte evlendim. Düğünümü bu kentte yaptım. Gelirken köşk vardı; yanmış o. Bu kentin tarihinin ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu kentin suyunu içen, ekmeğini yiyen, kentin de size özel ilgi duyduğu bir alan. Genel başkanıma yürekten teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından canlı yayınla Ambarcı Mahallesi Tepebaşı Merkez Camii temel atma töreni gerçekleştirildi.

KURDELE KESİLDİ

Konuşmaların ardından canlı yayınla Ambarcı Mahallesi Tepebaşı Merkez Camii temel atma töreni gerçekleştirildi. Genel Başkanlara isimleri yazılı Kocaelispor forması verildi. İzmit Kadın Basketbol Takımı’na ve Sahne İzmit üyelerine plaket törenlerinin ardından dualarla kurdele eksim töreni gerçekleştirildi.

Özgün Erbulan- Nuri Akçaharman- Doğanay Yılmaz