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13 Ağu 2020 - 20:17- Gündem G: 13 Ağu 2020 - 20:28

Hürriyet: Mecliste bahane değil çözüm ürettik

İzmit Belediyesi araç tanıtımı ve toplu açılış töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Çoğunluğumuzun olmadığı mecliste, bahane üretmek yerine çözüm üreterek mücadele ettik ve başardık” dedi.
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İzmit Belediyesi tarafından 27 milyon TL’lik temizlik araçları alımı ve toplu açılış için bugün Interteks Fuar Alanı’nda tören düzenledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla gerçekleştirilen törene Kılıçdaroğlu ve Akşener ile birlikte TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Baro Başkanı Bahar Candemir Gültekin, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ali Özturunç, PM üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukaş, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, meclis üyeleri katıldı.

İL BAŞKANLARINDAN YOĞUN İLGİ

Programa il başkanları da yoğun ilgi gösterdi. CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, HDP İl Eş Başkanı Mehmet Selim Akbuğa, SP İl Başkanı Zafer Mutlu, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül katıldı. Programda 27 milyonluk 71 araç, hayvan ambulansının tanıtımı, Gülümse Kafe, Dost Eller Mağazası, Gıda Bankası, Emine Bulut Parkı, Şehit Ömercan Açıkgöz Parkı, çiçek serası açılışı ve Ambarcı Köyü Cami’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

“ETKİMİZ BÜYÜK”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programda önce projeler tanıtıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Genel başkanlarımızı kentimizde ağırlıyor olmak çok büyük onur. Bir davetimle geldiler; beni kırmadılar. Bu kadar İzmitliyle buluşmak onlar için de önemli olduğunu ifade ettiler. Genel başkanlarımızın katılımı İzmitimizin ne kadar ayrı olduğunu, etkimizin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bunun bize daha fazla çalışma sorumluluğunun bilincinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Söz hakkınızın, düşüncelerinize değer verildiği kentte yaşamayı hak ediyorsunuz. Ben yaptım oldu mantığıyla değil sürekli halka sorarak, istekleri doğrultusunda hareket ediyoruz” dedi.

“BAHANE ÜRETMEK YERİNE ÇÖZÜM”

“Hizmet aracı alalım dedik” diyen Hürriyet, “Göreve geldiğimizde en önemli sorumluluğumuzun israf sorunlarımızı kapatmak ve tasarruf etmek olduğunu biliyorduk. Yetimin hakkını korumaya geldik. Kendi aracını kullanan, benzin dahil tüm harcamaları kendi cebinden yapan bir başkan olarak makam aracı değil hizmet aracı alalım dedik. Hizmet araçlarımızın tümünü satın almaya karar verdik. Çoğunluğumuzun olmadığı mecliste, bahane üretmek yerine çözüm üreterek mücadele ettik ve başardık. Belediyemizin çok güçlü araç filosu oldu. Aylık 1 milyon tasarruf hamlesini de başlatmış olduk. 27 milyonluk yatırım olan, halkımızın bize emaneti 71 aracımız ve hizmetlerimiz bizden sonraki nesillere armağan olsun. Millet İttifakı’nın tek derdinin millet olduğunu gösteren projelerimizi sunmaktan onur duyuyoruz. Biz milleti maskesiz bırakmadık” dedi. Hürriyet daha sonra projeleri anlattı.

13 Ağu 2020 - 20:17 - Gündem

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