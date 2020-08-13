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13 Ağu 2020 - 20:58- Gündem G: 13 Ağu 2020 - 21:12

Kılıçdaroğlu Hürriyet’in büyükşehir adaylığını tescilledi

İzmit Belediyesi Programı’nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İzmit Belediye Başkanı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Bundan en ufak şüphem yok ama bu çizgi devam ettiği sürece” dedi.
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İzmit Belediyesi tarafından 27 milyon TL’lik temizlik araçları alımı ve toplu açılış için bugün Interteks Fuar Alanı’nda tören düzenledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla gerçekleştirilen törene Kılıçdaroğlu ve Akşener ile birlikte TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Baro Başkanı Bahar Candemir Gültekin, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ali Özturunç, PM üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukaş, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, meclis üyeleri katıldı.

İL BAŞKANLARINDAN YOĞUN İLGİ

Programa il başkanları da yoğun ilgi gösterdi. CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, HDP İl Eş Başkanı Mehmet Selim Akbuğa, SP İl Başkanı Zafer Mutlu, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül katıldı. Programda 27 milyonluk 71 araç, hayvan ambulansının tanıtımı, Gülümse Kafe, Dost Eller Mağazası, Gıda Bankası, Emine Bulut Parkı, Şehit Ömercan Açıkgöz Parkı, çiçek serası açılışı ve Ambarcı Köyü Cami’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

“KOCAELİ BAŞKANI OLACAK”

Akşener’in ardından konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanı arkadaşlarıma belediye başkanı olduktan sonra unutmayacağınız bir şey var: “Millet İttifakı’nın genel başkanısınız” dedim. Küçük pay değil, kocaman payınız var. Bu memleketin huzura, barışa ihtiyacı var. Gazi meclisin itibarının iadesine ihtiyacı var. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim. Makam ve saltanat meraklısı olanlar kendilerinin ve ailelerinin çıkarlarını gözetirler. Millet İttifakı’nın hiçbir ferdinde makam ve saltanat merakı yoktur. Gücü veren koltuk değil, millettir. Güzel hizmetleriniz var. Kocaeli, İzmit gibi yerlerde çok güzel şeyler yapılabilir. Büyük bir boşluk var. İzmit Belediye Başkanı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Bundan en ufak şüphem yok ama bu çizgi devam ettiği sürece” dedi.

“TARİHTE YER ALACAKSINIZ”

“Kimse şikayet etmeyecek” diyen Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarına dedim. CHP rozetini çıkartacaksınız hiçbir ayrım yapmayacaksınız dedim. Hizmete önce o kentin yoksul semtlerinden başlayacaksınız dedim. Hiçbir belediye başkanı şikayet etmeyecek. Fatma Kaplan güzel bir mücadele veriyor. Ama engelleri aşmak gibi bir kararlılık halkın gözünde sizi büyütür. İzmit’in ve Kocaeli’nin tarihinde de inşallah yer alacaksınız. Ben de bu kentte evlendim. Düğünümü bu kentte yaptım. Gelirken köşk vardı; yanmış o. Bu kentin tarihinin ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu kentin suyunu içen, ekmeğini yiyen, kentin de size özel ilgi duyduğu bir alan. Genel başkanıma yürekten teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.

13 Ağu 2020 - 20:58 - Gündem

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