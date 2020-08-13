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13 Ağu 2020 - 21:02- Gündem G: 13 Ağu 2020 - 21:04

Akşener’den Hürriyet’e: Umarım Kocaeli’nin belediye başkanlığına gidersiniz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İzmit Belediyesi programında yaptığı açıklamada, “ İzmitli sizi sevdi, umarım bu hizmetlerinizle dilerim İzmit’in şehri eminliğinden Kocaeli’nin belediye başkanlığına gidersiniz” dedi.
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İzmit Belediyesi tarafından 27 milyon TL’lik temizlik araçları alımı ve toplu açılış için bugün Interteks Fuar Alanı’nda tören düzenledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla gerçekleştirilen törene Kılıçdaroğlu ve Akşener ile birlikte TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Baro Başkanı Bahar Candemir Gültekin, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ali Özturunç, PM üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukaş, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, meclis üyeleri katıldı.

“99 DEPREMİNDE ŞAŞIRTMIŞTI”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Çok sevgili İzmitliler, sizi özlemişim. Sizinle beraber İzmit’te çalıştığımız için, İzmit’e bir kadın elinin değmesini sağlamada küçük de olsa bir pay sahibi olduğumuz için memnuniyet duydum. Ama müsaade ederseniz Kılıçdaroğlu’na bazı İzmit meselelerini anlatmak istiyorum. İzmit’in köyünde doğdum. Siyasi hayatıma da 94 seçimlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıyla başladım. O adaylık beni bugün karşınıza getirdi. “İzmitli doğulmaz, İzmitli olunur” denilir. Size İzmit’te mi doğdunuz diye sorulmaz, ne kadardır İzmittesiniz diye sorulur. İzmit, insanların doyduğu yerdir. 99 depreminde hepimizi şaşırtan bir şey olmuştu o da depremde vefat eden kardeşlerimizin cenazelerinin Türkiye’nin her bir köyüne gitmiş olmalarıydı. İzmit, Türkiye’nin bir özetidir” dedi.

“İZMİTLİ SİZİ SEVDİ”

Akşener sözlerinin devamında, “İzmitli kızların bir hayali vardı o da Leyla Atakan olmak. Seçildikten sonra herkesin ablası olmuş bir belediye başkanından bahsediyorum. Fatma Başkan, Leyla Abla’nın bizler üzerinde bıraktığı o rol model olma ve bize cesaret verme mirasını umarım sürdürürsünüz. İzmitli sizi sevdi, umarım bu hizmetlerinizle dilerim İzmit’in şehri eminliğinden Kocaeli’nin belediye başkanlığına gidersiniz. Fatma Başkan’ın tercih edilmesi kendisinin ferasetidir” ifadelerinde bulundu.

13 Ağu 2020 - 21:02 - Gündem

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