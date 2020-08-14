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14 Ağu 2020 - 10:38- Asayiş G: 14 Ağu 2020 - 10:56

AVM’de iskeleden düşen işçi yaralandı

Başiskele'de bulunan Symbol alışveriş merkezinde, bir mağazada yapılan tadilat sırasında iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, Başiskele'de bulunan Symbol alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, AVM’de bir mağazada yapılan tadilatta çalışan E.D. ismli işçi dengesini kaybederek iskeleden sert zemine düştü. Yaralanan işçiyi gören arkadaşları, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

14 Ağu 2020 - 10:38 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

İzmitliii - Gizli reklam Medical Park hastanesinden reklam parası alsaydınız.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Ağustos 12:52
01

Hakan - Başiskele çağ atladı derincenin basiretsiz yöneticileri derinceyi çağın gerisinde bıraktılarrr

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Ağustos 12:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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