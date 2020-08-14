“Yaramaz Notalar” Sekapark’ta

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın başlatmış olduğu açık havada tiyatro etkinlikleri kapsamında sahnelenen oyunlara bir yenisi daha ekleniyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANMAK ÜZERE

Hayal Şahin’in yazdığı “Yaramaz Notalar” isimli oyun, açık havada çocuklar ile buluşmak için provalara tüm hızıyla devam ediyor. Pandemi sürecinde büyük bir özveri ile evlerinde kalan çocuklar için, Kocaeli Şehir Tiyatroları tarafından on iki ilçede sahnelenecek olan çocuk oyununun son hazırlıkları tamamlanmak üzere.

GENİŞ KADRO

Ozan Şahin’in yönetmenliğini üstlendiği “Yaramaz Notalar” isimli çocuk oyununda yönetmen yardımcılığını Aytek Mete Elgün sürdürüyor. Oyunun yaratıcı kadrosu ise şöyle; koreograf Seda Özgiş, dekor tasarımı Özlem Karabay, dramaturg Haluk Acar, kostüm tasarımı Emine Kaynak Yıldırım ve müzik Irmak Şahin. Oynayanlar; Tunç Efe, İlker Bağlam, Nursel Çeliktürk, Duygu Mine Özcan, Ezgi Özbalı, Emre Işık, Cüneyt Gürbüz ve Onursal Yıldırım.

20 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ SEKAPARK’TA

Sosyal mesafe kurallarına uygun önlemler alınarak sahnelenecek olan oyun 20 Ağustos Perşembe günü saat 19.00 da Sekapark uçurtma tepesinde seyirci ile buluşacak.