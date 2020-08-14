Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
14 Ağu 2020 - 11:00- Gündem G: 14 Ağu 2020 - 11:04

Gençlik kamplarında eğlenceli etkinliklerle stres atıyorlar

Spor eğitmenleri gençlik kamplarındaki misafirlere eğlenceli spor egzersizleri yaptırıyor.
mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı spor eğitmenleri gençlik kamplarındaki misafirlere eğlenceli spor egzersizleri yaptırıyor. Eğitimlere katılan misafirler kısa süreliğine de olsa stres atıyor sağlıklı adımlar atma fırsatı buluyor.

GELEN MİSAFİRLERE SPORTİF FAALİYETLER

Kocaeli ‘de gençlerin vazgeçilmez mekânlarından olan Diriliş Gençlik Kampları ve Kandıra Gençlik Kampları’nda misafirlerle yakından ilgilenen spor eğitmenleri, boş vakitlerde ise sağlık için spor yaptırıyor. Özelikle Pandemi süresince yoğun tempo ile çalışan sağlık personellerinin katılım gösterdiği faaliyetler, misafirler tarafından oldukça ilgi görüyor.

BOCCE, DART, MASA TENİSİ, SATRANÇ, SAVUNMA SANATLARI…

“Sağlık İçin Spor” sloganıyla yürütülen farklı branşlardaki faaliyetler hem eğlenceli etkinliklerin hem de sağlıklı bir organizasyon yapılmasını sağlıyor. Kamplarda sağlık personellerine sunulan branşlar; geleneksel çocuk oyunları, bocce, dart, masa tenisi, satranç, badminton, step aeorobik, eğlenceli atletizm, crossfit, futbol, voleybol, ayak tenisi, drama ve savunma sanatlarından oluşuyor.

KAMPLAR BİRÇOK FAYDA SAĞLIYOR

Samanlı Dağları’nın eteğinde bin 200 rakıma sahip Aytepe Yaylası’nda kurulan ve Türkiye’nin en önemli gençlik kamp merkezlerinden biri olan Diriliş Gençlik Kampları’nın eşsiz doğal güzellikleri ve temiz hava sahası eşliğinde yapılan sportif faaliyetler insan sağlığına da iyi geliyor. Geniş vadiler, kanyonlar ve yürüyüş parkurları kamplarda mevcutken yapılan faaliyetlerle misafirler stres atıyor. Kandıra’dan Karadeniz sahillerine uzanan Kandıra Gençlik Kampları da eşsiz güzellikleriyle misafirlerine farklı konseptler sunuyor.

MİSAFİRLER MEMNUN

Kamp merkezinde sunulan faaliyetler diğer merkezlere örnek teşkil ediyor. Kamplarda zaman geçiren misafirler yapılan sportif faaliyetlerden ve hizmetten dolayı başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın olmak üzere yetkililere teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getiriyor.  

PAYLAŞMAK, BİRLİKTELİK, DOSTLUK, SEVGİ…

Kamplarda ayrıca değerler eğitimi çerçevesinde misafirler; paylaşmak, birliktelik, dostluk, sevgi ve saygı gibi önemli kavramlarını, eğlenerek yaptıkları aktivitelerle daha fazla kavramış oluyor.

14 Ağu 2020 - 11:00 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Turul Makina

- Tornacı - Frezeci, - Cnc ustası ve yardımcı elemanlar alınacaktır.

0262 335 45 03

IZGARA USTASI ARANMAKTADIR

30 yaşını aşmamış ızgara ustası aranmaktadır.

0538 551 35 41 MİNİ KÖŞK

ELEMAN ARANIYOR

Köseköy'de Knauf Fabrikası’nda çalışacak ağır vasıta şoförü aranıyor.

0536 386 21 97

ELEMAN ARANIYOR

PVC - ALÜMİNYUM atölyesinde çalışacak, ehliyetli ve araç kullanma deneyimi olan Tecrübeli eleman aranıyor. Müracaatlar telefonla arayarak, şahsen y...

02623355003

USTA ARANIYOR

TESLA İNŞAAT'ta çalıştırılmak üzere Mesleki yeterlilik belgesine sahip, İnşaat Projesi okuyabilen KALIPÇI ustalar aranmaktadır. Maaş + Sigorta + Y...

0537 456 47 05

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli/Kartepe’de Plastik Hammadde ve Geri Kazanım faaliyetlerinde bulunan Garantiplast Fabrikamızda görevlendirmek üzere "Üretim işçisi" arayışımız...

GARANTİPLAST

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gençlik kamplarında eğlenceli etkinliklerle stres atıyorlar mask
Gençlik kamplarında eğlenceli etkinliklerle stres atıyorlar
Kandıra karpuzunun ünü meclisi sardı mask
Kandıra karpuzunun ünü meclisi sardı
İzmit’te oy birliği, Büyükşehir'de oy çokluğu mask
İzmit’te oy birliği, Büyükşehir'de oy çokluğu
“Söz verdiğimiz gibi Narlı Park’ı da yapıyoruz” mask
“Söz verdiğimiz gibi Narlı Park’ı da yapıyoruz”
Gölcük ADSM’de denetimi yapıldı mask
Gölcük ADSM’de denetimi yapıldı
‘Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali’ 10-13 Eylül’de mask
‘Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali’ 10-13 Eylül’de
Anket Muharrem İnce parti kursun mu?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit Sanayi'de akılalmaz kurşunlama! mask
İzmit Sanayi'de akılalmaz kurşunlama!
Suyu böyle içmek çok tehlikeli! mask
Suyu böyle içmek çok tehlikeli!
Milli Eğitim Kocaeli'de 1640 personel alacak! mask
Milli Eğitim Kocaeli'de 1640 personel alacak!
Denize giren iki kuzen boğuldu! mask
Denize giren iki kuzen boğuldu!
‘Pozitif vaka olan ASM’yi kapatmak istemediler’ mask
‘Pozitif vaka olan ASM’yi kapatmak istemediler’
Güvenlik görevlisi kansere yenildi mask
Güvenlik görevlisi kansere yenildi

GALERİ

Kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı mask
Kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı
3 kişinin vurulduğu silahlı saldırı kamerada mask
3 kişinin vurulduğu silahlı saldırı kamerada
Kardeşini tiner döküp yaktı mask
Kardeşini tiner döküp yaktı
DEVA İl Yönetimini tanıttı mask
DEVA İl Yönetimini tanıttı
Gölcük depremi 21 yıl sonra belgesel oluyor mask
Gölcük depremi 21 yıl sonra belgesel oluyor
Pazarda fiyatlar düştü mask
Pazarda fiyatlar düştü
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL