Gençlik kamplarında eğlenceli etkinliklerle stres atıyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı spor eğitmenleri gençlik kamplarındaki misafirlere eğlenceli spor egzersizleri yaptırıyor. Eğitimlere katılan misafirler kısa süreliğine de olsa stres atıyor sağlıklı adımlar atma fırsatı buluyor.

GELEN MİSAFİRLERE SPORTİF FAALİYETLER

Kocaeli ‘de gençlerin vazgeçilmez mekânlarından olan Diriliş Gençlik Kampları ve Kandıra Gençlik Kampları’nda misafirlerle yakından ilgilenen spor eğitmenleri, boş vakitlerde ise sağlık için spor yaptırıyor. Özelikle Pandemi süresince yoğun tempo ile çalışan sağlık personellerinin katılım gösterdiği faaliyetler, misafirler tarafından oldukça ilgi görüyor.

BOCCE, DART, MASA TENİSİ, SATRANÇ, SAVUNMA SANATLARI…

“Sağlık İçin Spor” sloganıyla yürütülen farklı branşlardaki faaliyetler hem eğlenceli etkinliklerin hem de sağlıklı bir organizasyon yapılmasını sağlıyor. Kamplarda sağlık personellerine sunulan branşlar; geleneksel çocuk oyunları, bocce, dart, masa tenisi, satranç, badminton, step aeorobik, eğlenceli atletizm, crossfit, futbol, voleybol, ayak tenisi, drama ve savunma sanatlarından oluşuyor.

KAMPLAR BİRÇOK FAYDA SAĞLIYOR

Samanlı Dağları’nın eteğinde bin 200 rakıma sahip Aytepe Yaylası’nda kurulan ve Türkiye’nin en önemli gençlik kamp merkezlerinden biri olan Diriliş Gençlik Kampları’nın eşsiz doğal güzellikleri ve temiz hava sahası eşliğinde yapılan sportif faaliyetler insan sağlığına da iyi geliyor. Geniş vadiler, kanyonlar ve yürüyüş parkurları kamplarda mevcutken yapılan faaliyetlerle misafirler stres atıyor. Kandıra’dan Karadeniz sahillerine uzanan Kandıra Gençlik Kampları da eşsiz güzellikleriyle misafirlerine farklı konseptler sunuyor.

MİSAFİRLER MEMNUN

Kamp merkezinde sunulan faaliyetler diğer merkezlere örnek teşkil ediyor. Kamplarda zaman geçiren misafirler yapılan sportif faaliyetlerden ve hizmetten dolayı başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın olmak üzere yetkililere teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getiriyor.

PAYLAŞMAK, BİRLİKTELİK, DOSTLUK, SEVGİ…

Kamplarda ayrıca değerler eğitimi çerçevesinde misafirler; paylaşmak, birliktelik, dostluk, sevgi ve saygı gibi önemli kavramlarını, eğlenerek yaptıkları aktivitelerle daha fazla kavramış oluyor.