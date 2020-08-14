350 yapı yıkım ihalesine teklif yok

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1 ay önce duyurulan 350 imar mevzuatına aykırı yapı yıkım ihalesi bugün e-ihale üzerinden gerçekleştirilmesi bekleniyordu. İhale, teklif olmadığı için iptal edilirken; ihaleye bu yıl içerisinde tekrar çıkılmayacağı öğrenildi.

NERELER YIKILACAKTI?

Yayınlanan yıkım listesinde yer alan yapılar arasında NCITY AVM’nin kaçak olarak yapılan ek ilave yapıları için para cezası ve 2012 yangının ardından yapılan tadilat çalışmalarında yangın öncesi halinden farklı olarak 3. katın projeye uygun hale getirilmesi kararı yer alıyordu. Ayrıca söz konusu listede Kocaeli Barosu’nun bulunduğu binanın çatı katında ruhsata aykırı yapılan çalışmalar nedeniyle 550,35 TL para cezası ve projeye uygun hale getirilmesi, BELSA Plaza’da ruhsat ve ekleme aykırı proje dışı imalat nedeniyle bin 84 TL para cezası ve yıkım, dershane binalarında kaçak yapıların yıkımı ile bazı bankaların imara aykırı yapıları için para cezası verilmesi maddeleri de yer alıyordu.