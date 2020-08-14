Saadetten eyleme destek

Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 2 No’lu Şubesi’nin örgütlenip sendikal çoğunluğu sağlamasının ardından çeşitli gerekçelerle 10 işçinin işine son verilen Dilovası İMES OSB’deki Özer Elektrik’te eylem sürüyor. İşçilerin eylemine geçtiğimiz gün Saadet Partisi Dilovası İlçe Başkanı Erkan Bilikli, Saadet Partisi Dilovası meclis üyelerinden İnci Aydemir, Zeki Karataş, Salih Adıgüzel katılarak destek oldu.

“KABUL EDİLEMEZ”

Bilikli söz konusu eylem ile ilgili, “Meclis üyelerimiz ve ilçemizdeki siyasi parti ilçe başkanları ile sendikaya üye oldukları gerekçesiyle hukuksuzca işten çıkartılan Özer Elektrik işçilerinin grevine destek verdik. İşçilerin sırtından milyon dolarlar kazanan firmaların emekçi insanlara yaptığı bu muamele ve reva görülen durum kabul edilemez. Bizler hukuksuzluğa uğramış, mağdur olmuş herkesin ayırt etmeksizin yanındayız” dedi.

“OLUMSUZ SONUÇLANIYOR”

Bilikli sözlerinin devamında, “İşçilerle yaptığımız muhabbetin lezzeti bir yana, kendilerinden aldığımız bilgilere göre fabrikaların Dilovası’na uyguladığı gayrı resmi ambargo devam ediyor. Dilovası’ndan iş başvurusu gelince direkt olarak olumsuz sonuçlanıyor. Bu ilçeye kurulup buranın halkını kimse göz ardı edemez. Burada iş idarecilere düşmektedir. 3 dönemdir kalifiye işçi yetiştirmek için eğitim merkezi kuracağını söyleyen AK Parti yine sınıfta kalmıştır. Bu vaadi gerçekleştirmediği gibi aynı zamanda OSB yöneticileriyle “Dilovalı işçiler” konusunu çözüme kavuşturulamamıştır'' ifadelerinde bulundu.