YRP Gölcük’ten yeni binada ilk toplantı

Gölcük Çarşı Mahallesi’ndeki yeni ilçe binasına yerleşen Yeniden Refah Partisi (YRP) Gölcük İlçe Teşkilatı, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, İlçe Başkanı Mustafa Bayazıt, partisinin ARGE birim başkanlığının hazırlamış olduğu Milli Kaynak Paketi isimli kitabı yönetim kuruluna göstererek, “Milli muhalefet olduğumuz bugünlerde milletimizin derdine derman olacak milli projelerimiz hazırdır, milletimize hak ettiği refahı sunacak tek adres Yeniden Refah Partisi’dir” dedi. Bayazıt ayrıca ‘Milli Kaynak Paketi’ kitabını tüm yönetim kuruluna hediye etti.

“YENİ ÜYELERE AKTİF GÖREV”

Mahalle temsilciliklerini bir an önce tamamlamak isteyen başkan Bayazıt, yapılan toplantıda Hamidiye mahalle temsilciliğine Ömer Özder’i atadı. Özder’den en kısa sürede yönetimini tamamlamasını isteyen başkan Bayazıt, kendisine yeni görevinde başarılar diledi. Toplantının sonunda Gölcük’ün tanınmış iş adamlarından Huber Yapı’nın sahibi Savaş Soğukoğlu ve Çiftlik Mahallesi’nin genç simalarından Fatih Kalaycı’yı partisine üye yapan Bayazıt, yeni üyelere parti rozetlerini bizzat kendisi taktı. Bayazıt, partiye yeni katılan isimlere ileriki günlerde aktif görev verileceğini belirtti.