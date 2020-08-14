Saadet Partisi Çayırova’da ziyaretler sürüyor

Saadet Partisi Çayırova ilçe teşkilatı STK birimi tarafından fikir alış verişinde bulunmak ve koordinasyon amaçlı sürdürülen hemşeri dernekleri ziyaretleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ağrı, Kars ve Kastamonu il derneklerini ziyaret eden heyet, dernek başkanları ve yöneticileriyle birlikte Çayırova üzerine fikir alışverişinde bulundu.
“AMACIMIZ ÇAYIROVA”
Saadet Partisi Çayırova STK birim başkanı Erdal Durdağ yaptığı açıklamada, ”Saadet Partisi Çayırova İlçe Başkanımız Yusuf Aksu tarafından kısa süre önce STK birimi olarak bizlere bir görev verildi. İlçemizde bulunan tüm STK dernekleri ziyaret edilerek ilçemiz ve Çayırova halkı için ortak düşünce ve fikirler üretmemiz, derneklerimizin beklentileri ve önerilerini dikkate alarak bir çalışma yapmamız istenildi. Bu süre zarfında ilçemizde faaliyet yürüten birçok hemşeri derneğini ziyaret ettik ve etmeye devam ediyoruz. Amacımız ortak akıl ile Çayırova ilçemize ve halkımıza daha güzel ve faydalı nasıl hizmet ederiz anlayışıdır bu düşünce ile ilçemizde her fert ve noktaya ulaşana kadar bu çalışmaları sürdüreceğiz’ dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.