Derince’de aspirin ilk hasadı yapıldı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün özel önem verdiği Tarımsal Kalkınma Projesi için 2019 yılında önemli adımlar atılmıştı. İlk olarak aspir tohumları çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılmıştı. İshakçılar merkezli yedi ayrı mahalle Çavuşlu, Geredeli, Karagöllü, Kaşıkçı, Tahtalı, Terziler ve Toylar'da toplam 140 dönümlük alana ekilen tohumlar Aralık ayında toprakla buluşmuştu. İshakçılar’ı tarım üssü haline getirecek proje kapsamında hazır hale gelen mahsullerin ilk hasadını Başkan Aygün yaptı.

“HAYIRLI, UĞURLU OLSUN”

Tarımsal Kalkınma Projesi kapsamında ilk meyvelerini veren aspir bitkisinin hasat çalışmalarına Başkan Aygün’ün yanı sıra Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Akınerdem, Belediye Meclis Üyesi İmdat Gülcan, belediye ve kaymakamlık yetkilileri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. İlk hasadın hayırlı, uğurlu, bereketli olması temennisinde bulunan Başkan Aygün, “Toprakla buluşturduğumuz tohumlar meyvesini verdi. İlk hasadımız hayırlı, uğurlu, bereketli olsun. Ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla başlattığımız projemizi önümüzdeki süreç içerisinde Allah’ın izniyle daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

Aspir nedir?

Aspir devedikenine benzeyen, Amerika, Meksika ve Hindistan gibi ülkelerde daha ağırlıklı olarak yetişen bir bitki türüdür. Aspir ülkemizde de son yıllarda yetiştirilmeye başlanmıştır. Özellikle Eskişehir'de ciddi bir Aspir tarımı yürütülmektedir.

Yalancı safran olarak da adlandırılan Aspir, insanların yetiştirmiş olduğu en eski bitkilerden biridir. Aspir bitkisi, genelde preslenme yöntemiyle bitkisel yağ elde edilerek kullanılır. Aspir yağı, Hindistan ve birçok ülkede zeytinyağı ve ayçiçek yağına alternatif olarak yemeklerde yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bitki devedikeni ve ayçiçeği bitkisine benzerliğiyle bilinmektedir. Aspir, sarı turuncu bir renge sahip bir bitkidir.