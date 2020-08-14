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14 Ağu 2020 - 18:08- Gündem G: 14 Ağu 2020 - 18:10

Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı” katılımcı anneleri zinde tutmak için sporun yanında eğitim veriyor
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Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı’  ile katılımcı üyelere haftanın belli günlerinde açık havada spor egzersizlerinin yanında konusunda uzman akademisyenler tarafından internet üzerinden online eğitim veriliyor.

BİLGİ VERİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı’ katılımcı anneleri zinde tutmak için sporun yanında eğitim de veriyor. Eğitimlerde amaç Covid-19 virüsüne karşı vatandaşları bilgilendirmek ve sağlıklı yaşam kazandırmak.

EĞİTİCİ VİDEOLAR

11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde görülen ve tüm dünyada etkisini halen gösteren Covid-19 virüs salgını sebebiyle vatandaşlar uzun süre evlerinde hareketsiz kaldı. Normalleşme sürecinde oluşan kaygı ve endişeleri gidermek maksadıyla haftanın belirli günlerinde açık hava egzersizler yapılıyor. Egzersizlerin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücut direncini arttırmak için sağlıklı beslenme ve diyet konularını içeren eğitici videolar sosyal medya hesaplarında yayınlanıyor.

ALINACAK TEDBİRLER

Online olarak gerçekleştirilen eğitimlerde vatandaşların meraklarını giderici ve Covid-19 salgınına karşı alınacak önlemler hakkında vatandaşlara bilgi veriliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, vatandaşların Covid-19 salgınına karşı yapması gerekenleri eğitim videosunda açıkladı.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK ÖNEMLİ

Salgına karşı güçlü bir bağışıklık sistemi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Aydın; “Koronavirüse karşı en önemli silah güçlü bir bağışıklık sistemidir. Vatandaşlarımız bu virüse karşı aldıkları tedbirlerin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar tüketmeli ve spor yapmalı” ifadesini kullandı. Aydın açıklamasının yanı sıra tatile gidecek olan vatandaşların havuz ve deniz gibi toplu alanlarda nelere dikkat etmeleri gerektiği, bebeği olan ve emziren anneler için öneriler, hareketsiz yaşam tarzını benimsemiş kişiler için öneriler, 65 yaş üzeri vatandaşların uygulayacağı egzersizler gibi merak uyandıran soruların cevaplarını da sosyal medya hesaplarından cevap verdi.

MERAK EDİLEN SORULAR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ın yanı sıra Dr. Abdurrahman Kendirci, ‘Psikolojik İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık, Covid-19 sürecinde yaşanan belirsizlikler kişilerin iyi oluşunu nasıl etkiler?, Dr. Sibel Bölek ise ‘bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir, Korona virüs gıdadan bulaşabilir mi, pişirilmiş gıdalar virüs barındırır mı?’ vb. konular hakkında merak edilen soruları Anne Şehir sosyal medya hesaplarından cevapladı.

14 Ağu 2020 - 18:08 - Gündem

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