Başıboş hayvan bırakana ceza uygulanacak

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri özellikle İlimtepe’de yaşanan başıboş hayvanların sahiplerine son kez tebliğde bulundu. Daha önce bölgedeki büyükbaş yetiştiriciliği yapan hayvan sahipleri ile Körfez Belediyesi Meclis Salonu’nda bir araya gelen yetkililer, başı boş şekilde meskun mahal alanlarda hayvanları bırakmamaları konusunda uyarılmıştı.
SON KEZ TEBLİĞ EDİLDİ
Ama bölgede oturan vatandaşların yoğun şikâyetleri, anayol güzergâhlarında tehlike oluşturdukları ve trafik kazalarına sebebiyet verdikleri tespit edilince, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tekrar harekete geçti. Hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşların tek tek dolaşan ekipler, kendilerine son kez tebliğde bulundu.
KATLANARAK ARTACAK
Açıklamada, “Tebliğleri yaptık. Bundan sonra başıboş haldeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar tespit edildiğinde belediyemiz tarafından yapılan hayvan toplama merkezine alınacak, hayvan sahiplerine gerekli cezai işlemler uygulanacak. Eğer tekrarı olursa da bu cezalar katlanarak arttırılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.