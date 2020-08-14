Başıboş hayvan bırakana ceza uygulanacak

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri özellikle İlimtepe’de yaşanan başıboş hayvanların sahiplerine son kez tebliğde bulundu. Daha önce bölgedeki büyükbaş yetiştiriciliği yapan hayvan sahipleri ile Körfez Belediyesi Meclis Salonu’nda bir araya gelen yetkililer, başı boş şekilde meskun mahal alanlarda hayvanları bırakmamaları konusunda uyarılmıştı.

SON KEZ TEBLİĞ EDİLDİ

Ama bölgede oturan vatandaşların yoğun şikâyetleri, anayol güzergâhlarında tehlike oluşturdukları ve trafik kazalarına sebebiyet verdikleri tespit edilince, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tekrar harekete geçti. Hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşların tek tek dolaşan ekipler, kendilerine son kez tebliğde bulundu.

KATLANARAK ARTACAK

Açıklamada, “Tebliğleri yaptık. Bundan sonra başıboş haldeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar tespit edildiğinde belediyemiz tarafından yapılan hayvan toplama merkezine alınacak, hayvan sahiplerine gerekli cezai işlemler uygulanacak. Eğer tekrarı olursa da bu cezalar katlanarak arttırılacak.