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14 Ağu 2020 - 18:10- Kültür-Sanat G: 14 Ağu 2020 - 18:12

Kartepe’de ‘AYLA’ keyfi

Kartepe Belediye Başkanı Av.Mustafa Kocaman’ın talimatıyla hayata geçen “Yazlık Sinema Günleri” bu hafta sonu Türk sinemasının usta isimlerinin yer aldığı “Ayla” filmi ile devam ediyor. 
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Açık havada sinema izleme keyfini nostaljik olmaktan çıkaran Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatıyla hayata geçen “Yazlık Sinema Günleri” bu hafta sonu “Ayla” filmi ile devam ediyor. Bugün saat 21.00’de Ertuğrul Gazi Mahallesi / Kanal Park’da yapılacak olan gösterime Kartepelilerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

AYLA FİLMİNİN KONUSU

1950 yılında Kore savaşında yer alan Süleyman Astsubay küçük bir kız çocuğu bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler. Yıllar ikiliyi yeniden buluşturacak mıdır?

14 Ağu 2020 - 18:10 - Kültür-Sanat

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