Körfez’de köylerin eksiklikleri gideriliyor

Yaz ayları ile birlikte başlayan asfalt seferberliği Körfez genelinde devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında ekipler son olarak Kutluca Köyü ve çevresinde kötü durumda olan yollarda yeniden düzenleme çalışması gerçekleştirdi.
ÇALIŞMALAR SÜRECEK
Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “İlçemizin kuzey kesiminde bulunan mahallelerimizde bozulan ve yıpranan yolların bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız şu an Kutluca Köyü ve çevresinde devam ediyor. Program çerçevesinde tüm bölgede çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.