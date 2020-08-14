Körfez’de köylerin eksiklikleri gideriliyor

Yaz ayları ile birlikte başlayan asfalt seferberliği Körfez genelinde devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında ekipler son olarak Kutluca Köyü ve çevresinde kötü durumda olan yollarda yeniden düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “İlçemizin kuzey kesiminde bulunan mahallelerimizde bozulan ve yıpranan yolların bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız şu an Kutluca Köyü ve çevresinde devam ediyor. Program çerçevesinde tüm bölgede çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.