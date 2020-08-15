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15 Ağu 2020 - 21:00- Spor G: 15 Ağu 2020 - 14:29

Dilaver Güçlü: Beklentilerin farkındayım

Kocaelispor’un yeni transferlerinden Dilaver Güçlü kendisinden beklentinin yüksek olduğunu bildiğini belirtti.
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Açıklamalar yapan deneyimli kanat oyuncusu şu şekilde konuştu: Kocaelispor camiası ve taraftarı için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Kocaelispor’un nasıl bir kulüp olduğunu ülke biliyor. Ben de 14 ya da 15 yaşlarımda 2 hafta boyunca Kocaelispor’un seçmelerine katıldım. Kaan Dobraların zamanıydı. O gün olmadı, bugüne nasipmiş. Kocaelispor ile anlaştığım için mutluyum ve sahaya çıkmak için sabırsızım. 

ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Sezon bitti, menajerimle konuştuk. “Kocaelispor seni istiyor” dedi. “Ben de isterim” karşılığını verdi. Hocamız da çok istedi. Neticesinde camia. Buraya gelirken de “Hedefiniz yoksa gelmeyeyim” dedim ve buradaki tek hedef şampiyonluk olduğunu gördüm.Benden beklentilerin ne olduğunun fazlası ile farkındayım ve Kocaelispor için elimden geleni yapacağım.

KEYİF VERİCİ

Göztepe, Samsun gibi kulüplerde oynadım. Böylesi camialarda oynamak keyif verici. Başarı da geldi mi senden iyisi yok. Kariyerimde iyi günler de kötü günler de geçti. Göztepe ile küme düştüm Samsun ile Süper Lig’e çıktım. Kocaelispor ile 3 yılın sonunda büyük hedefler belirledik. İnşallah Kocaelispor’u Süper Lig’e taşırız ve bu başarıda benim de katkım olur.

15 Ağu 2020 - 21:00 - Spor

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