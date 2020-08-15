Dilaver Güçlü: Beklentilerin farkındayım

Açıklamalar yapan deneyimli kanat oyuncusu şu şekilde konuştu: Kocaelispor camiası ve taraftarı için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Kocaelispor’un nasıl bir kulüp olduğunu ülke biliyor. Ben de 14 ya da 15 yaşlarımda 2 hafta boyunca Kocaelispor’un seçmelerine katıldım. Kaan Dobraların zamanıydı. O gün olmadı, bugüne nasipmiş. Kocaelispor ile anlaştığım için mutluyum ve sahaya çıkmak için sabırsızım.
ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM
Sezon bitti, menajerimle konuştuk. “Kocaelispor seni istiyor” dedi. “Ben de isterim” karşılığını verdi. Hocamız da çok istedi. Neticesinde camia. Buraya gelirken de “Hedefiniz yoksa gelmeyeyim” dedim ve buradaki tek hedef şampiyonluk olduğunu gördüm.Benden beklentilerin ne olduğunun fazlası ile farkındayım ve Kocaelispor için elimden geleni yapacağım.
KEYİF VERİCİ
Göztepe, Samsun gibi kulüplerde oynadım. Böylesi camialarda oynamak keyif verici. Başarı da geldi mi senden iyisi yok. Kariyerimde iyi günler de kötü günler de geçti. Göztepe ile küme düştüm Samsun ile Süper Lig’e çıktım. Kocaelispor ile 3 yılın sonunda büyük hedefler belirledik. İnşallah Kocaelispor’u Süper Lig’e taşırız ve bu başarıda benim de katkım olur.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.