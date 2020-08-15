DTO’da Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri

Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri, 13 Ağustos 2020 tarihinde, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Kocaeli Liman Başkanlığı'ndan Uzman Halil Yasin Uzuner ve Ahmet Baki Aygün tarafından verilen eğitim seminerinde "Liman Tek Pencere (LTP) Sistemi” konusu anlatıldı. Covid-19 önlemleri kapsamında sınırlı sayıda gerçekleştirilen seminere 16 kişi katıldı.
“MUTLUYUZ”
“Liman Tek Pencere” hakkında bilgi verilmesinin ardından katılımcılar, sistem ile ilgili karşılaştığı problemleri aktardı ve çözüm önerileri sunuldu. Eğitim sonrası konuşan İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, "Gemi Acenteleri Yönetmeliği gereğince 5 yıllık kullanım süresi dolmak üzere olan Acente Tanıtım Kartı sahipleri, belli dönemlerde İMEAK Deniz Ticaret Odamız tarafından düzenlenen eğitimlere katılarak, belgelerinin sürelerini uzatabilir. Bu imkanı denizcilerimize sağlayabildiğimiz için mutluyuz. Yeni belgelerin denizci arkadaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi. Doğusel, daha sonra tüm katılımcılara sertifikalarını tek tek takdim etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.