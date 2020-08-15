Pirelli, İzmit’te emektarlarını törenle uğurladı

2020 itibarıyla Türkiye’de 60’ıncı yıldönümünü kutlayan lastik devi Pirelli, İzmit’teki üretim tesislerinde gerçekleştirdiği törende Pirelli Türkiye Genel Müdürü Gian Paolo Gatti Comini, İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Fabrika Müdürü Atilla Gidergi ve Sendika temsilcilerinin katılımı ile emekli olan çalışanlarına plaket ve hediyeler verdi.

“KALPLERİMİZDE YERLERİ HEP KORUNACAK”

Pirelli Türkiye’nin bu zorlu pandemi günlerinde çalışanlarından aldığı güçle 2021’de çok daha büyük başarılar elde edeceğini vurgulayan Pirelli Türkiye Genel Müdürü Gian Paolo Gatti Comini, törende yaptığı konuşmada, “Yıllarını bu fabrikaya ve Pirelli değerlerine vermiş çalışanlarımızın emeklerinin farkındayız. Bu nedenle, siz değerli çalışma arkadaşlarıma ve emekli olmalarına rağmen kalplerimizde yerleri hep korunacak olan arkadaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyor, ailelerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve keyifli bir emeklilik diliyorum” dedi.