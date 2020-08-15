Kocaeli'nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye’de Büyükbaş hayvan sayısı 2020 yılı haziran sonu itibariyle 18 milyon 615 bin baş olarak gerçekleşti. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan Sığır sayısı 18 milyon 426 bin baş olurken, manda sayısı ise, 189 bin baş olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE’DE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN 55 MİLYON 63 BİN

Türkiye’de küçükbaş hayvan sayısı 2020 yılı haziran sonu itibariyle 55 milyon 63 bin baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı 42 milyon 713 bin baş olurken, keçi sayısı ise, 12 milyon 351 bin baş olarak gerçekleşti.

KOCAELİ’DE BÜYÜKBAŞ 121 BİN 809

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde büyükbaş hayvan sayısı 2020 yılı haziran sonu itibariyle 121 bin 809 baş olarak gerçekleşti. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı 120 bin 766 baş olurken, manda sayısı ise, bin 43 baş olarak gerçekleşti.

KOCAELİ’DE KÜÇÜKBAŞ 116 BİN 557

Kocaeli’de küçükbaş hayvan sayısı 2020 yılı haziran sonu itibariyle 116 bin 557 baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı 89 bin 863 baş olurken, keçi sayısı ise, 26 bin 694 baş olarak gerçekleşti.