Türk Telekom’dan gençlere ‘START’

Türk Telekom’un Genç Yetenek Programı ‘Türk Telekom START’ın Staj Programı online olarak başlıyor. Yoğun ilgi gören ve 16 binden fazla yeni mezunun, 4 binden fazla stajyer adayının başvurduğu Start Programı’nda genç yetenekler, telekomünikasyon sektörünü 360 derece deneyimleme fırsatı bulacak.
GENÇLER YARIN BAŞLIYOR
Türk Telekom, yenilikçi ruhuyla gençlere hitap etmeye devam ediyor. Genç yetenek programı ‘Türk Telekom START’ın Staj Programı’na kabul edilen gençler, yarın (17 Ağustos) online stajlarına başlıyor. 5 hafta sürecek “START Stajım Online Gelişim Programı’na dahil olacak gençler, staj boyunca, online olarak kapsamlı bir eğitim- gelişim sürecine tabi tutulacaklar.
“TAM 4 BİN 406 BAŞVURU”
Türk Telekom START Programına gösterilen yoğun ilgiden mutlu olduklarını söyleyen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, “Tüm mülâkat ve başvuru sürecimizi online olarak yürüttük. Üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri, yeni mezunlar, yüksek lisans öğrencileri ile iş hayatında en fazla bir yıl deneyimi olan gençlerin başvurabildiği Türk Telekom START programımızda START Stajım Modülüne tam 4 bin 406 başvuru aldık” dedi.
“50 GENCE TÜRK TELEKOM’DA STAJ İMKÂNI”
Devamında bu başvurular arasından çeşitli mülâkatlar sonucunda 50 gencin Türk Telekom’da staja başlamasını planladıklarını belirten Vural, “Bu yıl pandemi sürecinin de etkisiyle ilk kez START Staj programımızı, başvurulardan gelişim programına kadar, uçtan uca online olarak tasarladık. İnanıyorum ki gençlerimiz, START Stajım Online Gelişim Programı sayesinde tüm kariyer yolculuklarında yararlanacakları benzersiz bir deneyimin parçası olacaklar” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.