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15 Ağu 2020 - 15:01- Ekonomi G: 15 Ağu 2020 - 15:03

Temmuzda 365 bin 179 gayrimenkul satıldı

Temmuz ayında 365 bin 179 gayrimenkul satışı gerçekleşirken ilk yedi ayda toplam gayrimenkul satış sayısı 1 milyon 423 bin 627 oldu
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Temmuz ayında 365 bin 179 gayrimenkul satışı olurken konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Haziran ayında gerçekleşen 312 bin 409 satış sonrasında temmuz ayında yeni bir rekor kırılmış oldu. Temmuz ayında tüm gayrimenkul türlerinde 365 bin 179 satış işlemi gerçekleşti. İlk yedi aydaki toplam satışlar sonrasında 265 milyar 698 milyon 433 bin 876 liralık beyan değeri üzerinden ödenen tapu harcı üzerinden ise devletin kasasına toplamda 9 milyar 595 milyon 394 bin 356 lira oldu. Türkiye genelinde herhangi bir gayrimenkul için tapuda beyan edilen ortalama değer 186 bin 634 liraya yükseldi” dedi.

KONUT KREDİSİ HACMİ 265 MİLYAR TL

Özelmacıklı, “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık verilere göre 7 Ağustos itibarı ile konut kredisi hacmi 265 milyar 722 milyon liraya ulaştı. Kredi oranlarında yaşanan artış sonrası bu hacim gittikçe azalmaya başlayacak. Son yapılan düzenlemeye göre Birinci Elde % 0.87 faiz oranı ile vade sınırı 120 ay iken, % 0.99 faiz oranı ile vade seçeneği 180 aya uzatıldı. Ayrıca İkinci elde ise 180 ay vade kaldırılarak vade sınırı 120 aya düşürüldü ve faiz oranı % 0.99 olarak tekrar düzenlendi. Kredi tutarlarında ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de kredi tutarı azami 500 bin lira, diğer illerde ise 300 bin lira ile sınırlandırıldı. Gerek birinci el gerekse ikinci elde 12 aya kadar ödemesiz dönem uygulamasına son verildi” dedi.

15 Ağu 2020 - 15:01 - Ekonomi

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