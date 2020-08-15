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15 Ağu 2020 - 14:59- Siyaset G: 15 Ağu 2020 - 15:05

Kartepe’de Kalender güven tazeledi

MHP Kartepe İlçe Teşkilatı’nın 5’nci olağan kongresinde mevcut başkan Murat Kalender yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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MHP’de 13. Olağan Kurultayı ile tamamlanacak olan süreci başladı. Süreçte ilk olarak ilçe kongreleri tamamlanıyor. Tek adaylı gerçekleştirilecek kongrelerin ilki Kartepe’de gerçekleştirildi. Kartepe teşkilatının 5.olağan kongresinde Mevcut başkan Murat Kalender yeniden başkan seçildi. 400 delegenin oy kullanma hakkına sahip olduğu genel kurulda 37 kişilik il yönetimi, 35 de il delegesi seçildi. Kartepe Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını MHP İl Başkanı Aydın Ünlü yaptı. Divan üyeliklerini görevlerini ise İl Yöneticileri Gökmen Şirin, Gökmen Türengül ve MHP Kartepe Meclis Üyesi Kerem Yılmaz üstlendi.  Kongre koronavirüs önlemlerine dikkat edilerek gerçekleştirildi. Sadece delegeler salona alınırken, giriş yapan herkese maske dağıtıldı ve ateşleri ölçüldü. 

"İL BAŞKANIMIZIN EMRİNDEYİZ"

Kongreye MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün yanı sıra, MHP Kartepe İlçe Başkanı ve aday Murat Kalender, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, MHP Başiskele İlçe Başkanı Serkan Günaydın, MHP İl Yöneticileri ve delegeler katıldı. İstiklal Marşı ve Saygı duruşu ile başlayan kongre genel merkez tarafından gönderilen genel kurul yazısının okunmasıyla devam etti. Metnin okunmasından sonra faaliyet raporu okundu. Kürsüye çıkan MHP Kartepe İlçe Başkanı Murat Kalender kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Kalender konuşmasında, “MHP Kartepe teşkilatı olarak il başkanımızın emirlerine hazır ve nazır bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

"BEN EKİBE GÜVENİYORUM"

Kalender’in ardından konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Kongremizi pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Liderimizin gönderdiği genelgeyle gelen kurallara uyuyoruz. Murat Kalender 7 yıldan beri partimize hizmet veriyor. Ülkücüleri bir arada tutmak adına uzun yıllar mücadele veren bir arkadaşımız Murat Kalender. Ben tecrübeye inanıyorum. Bu ekip belki de Kocaeli’de en çok oyunu arttıran ekip olacak. 2 tane belediye meclis üyesi var. Kartepe’de uyumlu bir ekip var. Bu yapı Kartepe’ye başarıyı getirecek. Ben ekibe güveniyorum” dedi.

OYUMUZU 20 BİNLERE ÇIKARTACAĞIZ

Kendisinin de Kartepeli olduğunu belirten Ünlü, “Bu zamana kadar gösteremediğim hassasiyeti yine göstereceğim. 9 binlerde olan oyumuzu 20 binlere çıkarmak adına çalışacağız. Kimse kravat takıp masalarda oturacaklarını sanmasın, herkes sahada olacak. Özellikle Ekim ayında saha programlarımız olacak. Hedeflerimiz var. Seçime 3 yıl kala çalışan bir MHP’de başarı kaçınılmazdır. En az 3 milletvekili ve ülke ortalamasının 5-6 puan üstünde oy alan bir MHP teşkilatı olmak istiyoruz. 15 Temmuz’dan sonraki Türkiye’yi birilerine tahtaya yaza yaza öğreteceğiz. Yeni sistemin bizi nasıl güçlendirdiğini herkes görecek. Kapı kapı gezip Türkiye’nin çalışmalarını herkese anlatacağız. Türkiye 2022’de dünyanın en seçkin ve zengin milleti olacaktır. Arkadaşlarımız zor bir görev teslim alıyor. Eskiden kendi yağında kavrulan MHP vardı, şimdi ittifak içerisindeyiz ve sorumluluklarımız farklı. Çalışarak var olacağız. MHP hem Türkiye’de hem de Kocaeli’de var olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

MHP KARTEPE İLÇE YÖNETİMİ

Asil: Murat Kalender, Sinan Gürel, Atakan Erşan Yüksel, Hidayet Köken, Neşat Er, Murat Ayan, Ahmet Güngörmez, Sultan Eroğlu, Mikail Pehlivan, Ercan Pir, Nihat Doğuş, Bülent Yılmaz, Doğukan Önal, Kadir Sevinç, İsa Çelik, Onur Tozsin, Recep Memioğlu, Serbülent Dursun ve Mehmet Öktem.

Yedek: Adil Kalender, Kadir Aydemir, Selcan Kılıç, Hülya Balaban, Sezgin Ayan, İrfan Oğuz Cengizhan, Yunus Duman, Ferdi Tutar, Çağrı Ercan, Abdullah İnan, Öner Aydemir, Erdem Çakır, Kağan Gürel, Barış İbrahimoğlu, Kerim Baytöre, Ertuğrul Balcı, Kaan Pehlivan ve Yağız Özen.

İL DELEGELERİ

Asil: Murat Kalender, Sinan Gürel, Murat Ayan, Atakan Erşan Yüksel, Neşat Er, Sultan Eroğlu, Dilek Güngörmez, Sinan Ünlü, Hidayet Köken, Arzu Kalender, Benal Ünlü, İlhan Bahar, Nihat Kalender, Ertan Yılmaz, Hakkı Kalender, Vedat Ayan, Hüseyin Ünlü, Salihcan Öner, Mümin Tarcan, Şaban Çakmak, Faruk Cengizhan, Mikail Pehlivan, Serbülent Dursun, Adil Kalender, Doğukan Önal, Kerem Yılmaz, İlayda Ünlü, Nihat Doğuş, Ahmet Örengül, Ömer Yılmaz, Şemsettin Elbasan, Cemil Öztürk, Fevzi Top, Mehmet Ali Halil ve Mehmet Hoş. 

Yedek: Selcan Kılıç, Cengizhan Yılmaz, Sezgin Ayan, Hülya Balaban, Bülent Yılmaz, Yusuf Kalender, Kadir Sevinç ve Anıl Kalender.

15 Ağu 2020 - 14:59 - Siyaset

Muhabir Nuri Akçaharman

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