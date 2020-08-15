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15 Ağu 2020 - 15:06- Siyaset G: 15 Ağu 2020 - 15:08

Soydabaş: “Yarım değil reklam izledik”

İzmit Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, İzmit’te toplu açılış töreni adı altında bol bol reklam izletildiğini belirterek, “Ortada ne yatırım ne de hizmet var. Sadece bir kişinin reklamı yapıldı, siyasi ikbali için vatandaşın parası harcandı” dedi. Soydabaş ayrıca bu durumun milleti aldatmak olduğunu belirtti.
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İzmit Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, perşembe günü İzmit Belediyesi’nin açılış töreni adı altında reklam izlettiğini belirterek şunları söyledi: “İzmit Belediyesi’ne araç alımı yapıldı. Yatırım töreni dedikleri programın odağında bu araç alımı vardı. Öncelikle belediyenin sadece hizmet amaçlı araçları satın alıp, binek otomobillerin kiralanması önerisi AK Parti’ye aittir. Ama makam aracı değil, hizmet aracı aldık diye reklamını Başkan Hanım yaptı.

“ZARARA DÖNÜŞECEK”

Diğer taraftan verdiğimiz yetkiyi de iyi kullanamadıkları, yanlış araçlar alındığı yönünde şüpheler şimdiden ortaya çıkmaya, tartışılmaya başladı. Yatırım dediğiniz şeyin zaman içinde size gelir getirmesi, değerinin artması gerekir. Ama bu araçlar gün geçtikçe değer kaybedecek, yıpranacak. Eğer doğru araç almayı başaramadıysalar, bu alım kısa sürede zarara dönüşecektir. Bunu bilerek araç alımını yatırım gibi göstermek ve yatırım diye tanıtmak milletimizi açıkça aldatmaktır. İzmit Yeşilova Mahallesi’nde bir yıldır dile getirdiğimiz mahalle konağı var. Kaba inşaatı bitmiş bu binayı bitirip, seçim vaadi olan bir tane kreşi bile burada açamadılar.

“KENDİLERİ DE GÖRECEK”

Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’ni seçimden önce “biz bitireceğiz” dedikleri halde bir yıldan fazla vatandaşı oyalayıp, sonunda devretme kararı aldılar. İzmit’in daha rutin çöp ve temizlik sorunlarını çözemediler. Bunun yerine AK Parti’nin yaptığı projelerin adını değiştirip, kendileri yeni bir şey yapmış gibi tanıtıyorlar. Hala kadroyu oturtmaya çalışıyoruz bahanelerinin arkasına sığınıyorlar. Bu kadronun oturması için daha kaç eş-dost, yakın akrabaları belediyeye almaları gerekecek merak ediyoruz. Her yönüyle tuhaf bir anlayışla karşı karşıyayız. İzmit her zaman samimi ve dürüst olmayı önemsemiştir. Bu yaşananları da çok iyi değerlendirdiğine inanıyoruz. İzmit’te göz boyayarak 1,5 yıl geçti. Milletimizin yeni seçilen yönetime kredisi bitiyor. Bu işlerin böyle gitmeyeceğini kendileri de sonunda görecek.”

15 Ağu 2020 - 15:06 - Siyaset

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