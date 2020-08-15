Ayaz, Dilovası’na tekrar aday

Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) 14 Mart 2021'de yapılacak 13. Olağan Büyük Kurultay öncesi süreç başladı. Kurultay tarihine kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz, 23 Ağustos Pazar günü yapılacak olan ilçe kongresinde yeniden aday olduğunu açıkladı.

“CANIMIZI DİŞİMİZE TAKACAĞIZ”

Ayaz adaylığıyla ilgili olarak, “İlçelerimizde başlayan kongre süreci, birlik ve beraberliğinizin daha da sağlam temellere oturması için büyük bir fırsat olsun. Bütün arkadaşlarımın dava ruhu ve kardeşlik hissiyatıyla partimizin başarısı için sorumluluk alacağına yürekten inanıyorum. Bütün bu hedefler ve idealler doğrultusunda en alt kademesinden en üst kademesine kadar partimizin birliği, beraberliği ve bunun getireceği huzurun inşası ve devamı için canımızı dişimize takarak hareket edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Üç Hilal Bayrağımızı daha yukarıya taşımak için, genç, dinamik, yüreği ülkü dolu ekibimizle 23 Ağustos’ta Teşkilat binamızda düzenlenecek olan MHP Dilovası İlçe kongresinde tekrar adayız” dedi.