Büyükşehir Selahattin Eyyubi Caddesi için ihaleye çıkıyor 

Büyükşehir Belediyesi, Başiskele’de önemli bir güzergahta yer alan Selahattin Eyyubi Caddesi’ndeki yolun bakım, onarım ve yenilemesi için ihaleye çıkacak. Yapılacak çalışmalarla yol daha konforlu hale getirilecek. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Bakım, Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü, eski yoldaki Arnavut kaldırım yolu kazıyarak yerine daha konforlu bir yol yapacak. Altyapı deplaselerinin ardından çalışma kapsamında caddede bulunan 600 metrelik 2x2 yol kazılacak. 324 metre 2,5x2 menfez çalışması yapılacak ve 3 bin ton asfalt serilecek. Yapım işi yer teslim tarihinden itibaren 300 takvim günü olarak belirlendi. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. İhalenin son teklif verme tarih ve saati 17 Ağustos Pazartesi 10.30 olarak belirlendi.