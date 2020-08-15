İzmit Belediyesi, Hacı Bektaş-ı Veli’yi anacak

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde başlatılan İzmit Unutmaz etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda 16 Ağustos Pazar günü, 1209-1271 yılları arasında yaşamış olan şair ve mutasavvıf Hacı Bektaş-ı Veli, vefatının 749. yılında görsellerinin yer alacağı sergiyle anılacak.
HALKLA BULUŞACAK
Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde Anadolu'daki sosyal yapının gelişmesine önemli katkılarda bulunan Hacı Bektaş-ı Veli ile ilgili sergi İzmit Belediyesi Meydanı’nda halkla buluşacak. Vatandaşlar, İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan ve Hacı Bektaş-ı Veli görsellerinin yer alacağı sergiyi saat 10.00’dan itibaren ziyaret edebilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Hasan - Yani bir tarikat büyüğünü anacak.O zaman neden tarikatlara karşısınız.?
Cennet - Hep geyik hep geyik..
Birazda icraat görseydik! Burası show programı sanki! Bir az sonra reklamları eksik!!!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.