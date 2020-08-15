İzmit Belediyesi, Hacı Bektaş-ı Veli’yi anacak

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde başlatılan İzmit Unutmaz etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda 16 Ağustos Pazar günü, 1209-1271 yılları arasında yaşamış olan şair ve mutasavvıf Hacı Bektaş-ı Veli, vefatının 749. yılında görsellerinin yer alacağı sergiyle anılacak.

HALKLA BULUŞACAK

Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde Anadolu'daki sosyal yapının gelişmesine önemli katkılarda bulunan Hacı Bektaş-ı Veli ile ilgili sergi İzmit Belediyesi Meydanı’nda halkla buluşacak. Vatandaşlar, İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan ve Hacı Bektaş-ı Veli görsellerinin yer alacağı sergiyi saat 10.00’dan itibaren ziyaret edebilecek.