Vali Yavuz denetim talimatı verdi

Vali Seddar Yavuz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli Kocaelili Kardeşlerim, Valiliğimizin talimatı ile bugün İlimizdeki tüm kafe, restaurantlar ile sahil bandındaki park, bahçe ve plajlar denetleniyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Lütfen rehavete kapılmayalım, Kurallara uyalım."