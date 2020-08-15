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15 Ağu 2020 - 15:35- Gündem G: 15 Ağu 2020 - 15:39

Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik yasaklandı

Gaziantep Valiliği tarafından alınan kararla, kentteki tüm etkinliklerin 15 gün boyunca yasaklandığı açıklandı.

İhlas Haber Ajansı
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Gaziantep Valiliği artan vaka sayısı nedeniyle yeni adımlar atmaya devam ediyor. Valilik 65 yaş üstü vatandaşlar için getirdiği bazı kısıtlamaların ardından, bugünde her türlü gösteriş, yürüyüş, anma, protesto, toplantı, spor faaliyetlerinin 15 gün boyunca yasaklandığını duyurdu. Gaziantep Valili tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, (siyasi partilerin, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı genel kurul ve toplantılar ile Devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programları kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve valimizce izin verilenler hariç) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, yardım toplama faaliyetleri vb. her türlü eylem/etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddeleri hükmü gereğince 15 Ağustos 2020 - 30 Ağustos 2020 tarihleri arasında (15) gün boyunca, genel asayiş ve kamu düzenin korunması için Valilik Makamı’nın oluru ile yasaklanmıştır” denildi.

15 Ağu 2020 - 15:35 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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