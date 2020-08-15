Körfezim bu yıl da Kocaeli’nin en başarılı okulu oldu

LGS 2020 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tam puan alan öğrencisi Nehir Ilgın Kartal ile Türkiye Şampiyonu çıkartan Körfezim Eğitim Kurumları, okullara yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla büyük bir başarıya daha imza attı. Tercih yapan mezun öğrencilerinden 34’ünü Fen lisesi, 11’ini Nitelikli Anadolu Lisesi,55’ini nitelikli okul ve 57’sini Anadolu Lisesi kriterlerindeki okullara yerleştirerek başarılı bir sonuç elde etti.

18 AĞUSTOS’TA UZAKTAN EĞİTİME BAŞLIYOR

Körfezim Eğitim Kurumları, çeyrek asırlık eğitim sürecinde, her yıl akademik başarısını arttırarak sürdüren ve zirveyi hedefleyenlerin okulu sloganına uygun hareket eden okul, 2020-2021 eğitim-öğretim yılına Milli Eğitim Bakanlığı’nın bildirdiği kriterlere uygun şekilde 18 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitimle telafi programı ile başlıyor.