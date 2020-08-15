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15 Ağu 2020 - 15:43- Gündem G: 15 Ağu 2020 - 15:50

MHP Derince İlçe Kongresi gerçekleşti

Genel Merkez talimatıyla tek adaylı gerçekleştirilen MHP Derince İlçe teşkilatının mevcut başkanı değişmedi.
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MHP Derince ilçe 8. Olağan kongresi Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde koronavirüs tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirildi. Tek adaylı gerçekleşen kongrede mevcut başkan Zeki Omurca tekrar başkanlığa seçilirken kongrede 37 ilçe yöneticisi ve 47 il delegesi de seçildi. 418 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongreye, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP MYK Üyesi İbrahim Özbay, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, MHP Derince Kadın Kolları Başkanı Birsen Arslan, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kantar, Derince Ak Parti İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu katılım gösterdi.

DİVAN BELLİ OLDU

Divan Başkanlığına MHP MYK üyesi İbrahim Özbay seçilirken İl Başkan Yardımcısı Sami Acıkök ve Derince meclis üyesi Tayfun Tosun divan üyeliğine seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede MHP Derince İlçe Teşkilatı’nın faaliyet raporu okundu. Faaliyet raporuna göre MHP Derince İlçe Yönetimi 3 yıllık süre zarfında toplam 700 adet yeni üye kaydı gerçekleştirdi.

“21. ASRI TÜRK ASRI YAPACAĞIZ”

Kongrenin başlamasıyla beraber konuşma yapmak üzere kürsüye gelen MHP MYK üyesi İbrahim Özbay,  “Milliyetçi Hareket Partisi olarak gerçekleştireceğimiz 13. Büyük Kurultayımızın adımlarını bir, bir atıyoruz. 21. asrı Türk asrı yapacak adımlarımızı kongrelerimizle belirliyoruz. Milliyetçi hareket partisi Siyaseti öncelikle Allah rızası için yapar. Milliyetçi Hareket Partisi kuruluş ilkelerine bağlı Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmişten bu güne dek hep düğümleri çözen ve krizleri çözen Milliyetçi Hareke Partisi olmuştur. Cumhur İttifakı Türkiye’nin iç barışını, bekasını temine yeminlidir. Varlığını Türk varlığından alan Milliyetçi Hareket Partisi’yiz biz.” şeklinde konuştu.

“ÜÇ HİLALİ ZİRVEYE DİKMEK BOYNUNUZUN BORCU”

Özbay’ın ardından konuşma yapmak üzere MHP İlçe Başkanı Zeki Omurca, “2016 yılından beri ilçe başkanlığını yönetmekteyim. Bu süre zarfından beri üç hilali zirveye dikmek boynumuzun borcudur dedik. Kim ne yapar ona bakmadık daha da güçlenmiş bir kadroyla devam edeceğiz.” dedi.

ZEKİ OMURCA’NIN YÖNETİMİ ŞU ŞEKİLDE;

Asil: Zeki Omurca, Birsen Arslan, Sedat Öztoplu, Gökalp Şentürk, Sinan Gezer, Ahmet Kazım Özdel, Orhan Ayvaz, Celal Kılavun, Mustafa Yumak, Savaş Tepe, Hakan Gökhan, Selçuk Badem, Secattin Gülez, Sezai Özecik, Alican Candan, Emirhan Tuyuk, Emrah Yıldırım, Ferdi Acar, Mehmet İlhan

 Yedek:  Ali İhsan Er, Güvenç Gürsoy, İbrahim Topuz, Ali Dopoğlu, Murat Serin, Gökhan İlden, Serkan Bayrak, Sami Taşkın, Ali Özen, Servet Koşar, Uğur Çelik, Recep Seyrek, Nurettin Kocaman, Mehmet Zeki Taşkın, Naci Özdemir, Murat Çaprak, Sercan Erdem, Kürşat Çerçi.

İL DELEGELERİ ŞU ŞEKİLDE;

Zeki Omurca, Birsen Arslan, Sedat Öztoplu, Gökalp Şentürk, Sinan Gezer, Ahmet Kazım Özel, Orhan Ayvaz, Celal Kılavun, Mustafa Yumak, Savaş Tepe, Hakan Gökhan, Selçuk Badem, Secattin Gülze, Sezai Özecik, Alican Candan, Mehmet İlhan, Ali İhsan Er, Güvenç Gürsoy, Murat Serin, Serkan Bayrak, Uğur Çelik, Eyüp Güneş, Özhan Kurt, Ayhan Aksoy, Tayfun Tosun, Alparslan Karabeyoğlu, Selim Özbek, Arda Arslan, Bektaş Omurca, Aycan Aygün, Yasemin Kantaroğlu, Nurettin Omurca, Necmettin Özgül, Burhanettin Kabay, Burhanettin Özçelik, Fadime Ayvaz, Hakan Tozar, Hasan Hüseyin Avdan, Hüseyin Cebe, Ünal Ateş, Yunus Emre Kurt, Kürşat Çerçi, Çağla Candan, Samet Alarçin, Bülent Aykurt, Nurettin Kocaman, Fatih Çilenk.  Doğanay YILMAZ

15 Ağu 2020 - 15:43 - Gündem

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