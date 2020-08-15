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15 Ağu 2020 - 21:30- Sağlık G: 15 Ağu 2020 - 16:21

Karpuz yediğimizde vücudumuzda neler olur?

Yaz mevsiminin gelmesiyle tüketilen meyveler de çeşitlendi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Demetgül, özellikle sıcak havalarda serinlemek için en çok tercih edilen meyvelerden olan karpuzun antioksidan deposu olduğunu söyledi. İçerdiği B vitamini sayesinde vücudu güçlendiren karpuzun faydalarını öğrenmeye ne dersiniz?
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Karpuzun içeriğindeki B vitaminleri ile gün içinde enerjiyi korumaya yardımcı olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Seda Demetgül, “Karpuz kan dolaşımını hızlandırır ve zararlı maddeleri damarlarınızdan uzak tutarak kolesterol seviyesinin yükselmesini engeller. Bol su içeriğiyle vücutta su kaybını önler.

Kanserde hücre çoğalmasını azaltıyor 

Aynı zamanda ABD'de Ulusal Kanser Enstitüsü'nde yapılan bir araştırmaya göre, karpuzun içerdiği likopenin prostat kanserinde hücre çoğalmasını azaltmaya yardımcı olduğu belirtilmiştir.

A ve C vitamini deposudur 

Karpuz ayrıca A ve C vitamini içerir ve beta karotenden zengindir. Bu antioksidan bileşenler vücuttaki serbest radikallerle savaşarak kanseri önleyici özellik gösterirler.

Potasyum ve magnezyumdan da zengindir 

Aynı zamanda potasyum ve magnezyum minerallerinden de zengin olan karpuz, yaz için tercih edilebilecek bir ara öğündür” dedi.

Karpuzdaki şekere dikkat!

Meyveler çok sağlıklı bol vitamin ve mineral depoları olsa da şeker oranları yüksek besinler olduğunu unutmamak gerektiğini sözlerine ekleyen Demetgül, yaz aylarında en fazla tüketilen ve serinlik veren karpuzun, yüksek miktarda şeker içerdiğini vurguladı.

Karpuz ara öğün ya da ana öğün olur mu? 

Diyetisyen Demetgül, “Karpuz ara öğün olarak tercih edilebiliyor hatta bazen ana öğün olarak da tüketimleri görebiliyoruz. Ancak sadece meyve ana öğün olarak tüketilmemeli.

Meyve yemek vücudu yağlandırır mı? 

Meyveleri tüketirken porsiyon kontrolüne ve hangi besinlerle beraber tüketildiğine dikkat edilerek yenmeli. Fazla meyve tüketimi de vücuttaki yağ oranını artırıyor. Evet, meyveler şekerlidir fakat önemli olan ne kadar tüketildiğidir. Her besin için olduğu gibi meyvelerin tüketiminde de porsiyon kontrolü yapılmalı.

Şeker hastaları meyve yerken mutlaka... 

Özellikle şeker hastaları meyve ile birlikte mutlaka süt, yoğurt, ayran veya peynir gibi proteinli bir besin tüketmeliler. Kendilerine özgü hazırlanmış bir diyet listesiyle beslenmeliler. Diyetisyenler her şeker hastasına göre kişiye özel ve farklı diyet listeleri hazırlayıp planlarlar. Bu sebeple bir diyetisyenden danışmanlık alınmasını özellikle öneriyoruz” şeklinde konuştu.

15 Ağu 2020 - 21:30 - Sağlık

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