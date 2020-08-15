Kandıra plajları tıklım tıklım

Kandıra’nın Kerpe, Kefken, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı başta olmak üzere birçok plajı yazlıkçı ve günübirlik gelen tatilcilerle dolup taştı. Plajlarda yaşanan yoğunluğa rağmen, vatandaşlar Karadeniz'in serin sularında yüzmenin ve güneşlenmenin keyfini çıkardı. Tatilcilerin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görüldü. Jandarma ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında sık sık tatilcileri uyardı.