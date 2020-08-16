TEM’de yanan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi

Olay, sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Gebze Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Kayseri’den İstanbul’a giden Şemsettin Taştan idaresindeki 38 EM 737 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Otobüsün arkasından duman çıktığını fark eden sürücü Taştan, aracı hemen emniyet şeridinde durdurarak yolcuları tahliye etti. Araçtakiler durumu itfaiyeye bildirirken, otobüsün yandığını gören ismi öğrenilemeyen araç sahibi ise olay yerinde fenalık geçirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yanan aracı söndürdü. Bazı yolcuların otobüsün bagaj kısmında bulunan eşyaları yandı. Yolcular olay yerine gelen aynı firmaya ait başka bir otobüs ile gidecekleri yerlere ulaştırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.