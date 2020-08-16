Sağlık Bakanı: Bu sonucu bekliyorduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam Türkiye’deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 15 Ağustos Cumartesi gününün tablosuna göre son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybederken bin 256 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 248 bin 117’ye toplam can kaybı da 5 bin 955’e yükseldi.

SON 45 GÜNÜN EN YÜKSEK VAKA SAYISI

Bakan Koca, bu sabah twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, “Dün son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs bizi yıldıramaz. Bu savaşta yeni beraber miyiz?” ifadelerini kullandı.