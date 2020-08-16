Gedikli Mahallesi’ne yıllar sonra Hürriyet’le hizmet gidiyor

Başkan Hürriyet, göreve geldiği ilk günden bu yana İzmit’in yıllardır hizmet bekleyen mahallelerini ziyaret ederek, eksiklikleri tespit ediyor ve gelen taleplere anında cevap veriyor. Bu kapsamda Gedikli Mahallesi’nin birçok sorununu çözen Başkan Hürriyet, hizmet seferberliğine geçtiğimiz günlerde mahalleye yaptığı ziyarette Muhtar Ercüment Esen’in ilettiği talepler kapsamında devam ediyor.

DEFORME OLAN YOL YENİLENDİ

Gedikli Mahallesi’nin tüm üst yapı sorunlarına çözüm üreten Başkan Hürriyet’in talimatlarıyla harekete geçen İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gedikli-Zeytinburnu yolunun deforme olan kısmında asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, sıcak havaya rağmen yaptıkları özverili çalışma ile 170 ton asfalt kullanarak deforme olan yolu baştan yeniledi.

“BÖYLE GÜZEL BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI GÖRMEDİM”

Çalışmaları takip eden Gedikli Mahallesi Muhtarı Ercüment Esen, “Mahallemize yıllardır bir kürek asfalt bile alamıyorduk. Sayın Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet göreve geldiği gibi 4 sokağımızı asfaltladı. Camimizin erkekler ve kadınlar kısmını birbirinden ayırdı. Başkanımız yaklaşık 10 gün önce de köyümüzü ziyaret ederek sorunlarımızı dinledi. Taleplerimizi Başkanımıza ilettikten sonra mahallemize anında hizmet gelmeye başladı. Bozulan yolumuz şuan baştan yenileniyor. Parke talebimizle ilgili de çalışma yapılacağının sözünü verdi. Ben bu güne kadar böyle güzel bir belediyecilik anlayışı görmedim. Mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden ötürü Başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.