İzmit Belediyesi Can Yücel’i şiirleriyle andı

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ünlü şairimiz Can Yücel’in aramızdan ayrılışının 21. yıl dönümünde anma etkinliği düzenledi. 12 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00’de Cumhuriyet Parkı’nda, Kent Tiyatrosu oyuncularının ve üniversite öğrencilerinin Can Yücel şiirlerini seslendirdiği etkinlikte, müzik dinletisiyle beraber vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı. Gitarda Ulaş İskenderoğlu, yan flütte Mustafa Demir yer aldı. Etkinlik ayrıca Gülümse TV’den canlı yayınlandı.
ŞİİRLERLE YAŞIYORUZ
Amfi tiyatroda seyircilerle beraber Can Yücel’i anmak, şiirleriyle yaşamak ve bir kez daha anlamak adına gerçekleştirilen programda konuk misafir Ruhan Odabaş oldu. Türkiye Yazarlar Sendikası ve Edebiyatçılar Derneği üyesi Ruhan Odabaş ile şiirlerle, anılarla dopdolu geçirilen program, Gülümse TV izleyicileri tarafından da ilgiyle seyredildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.