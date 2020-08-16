İzmit Belediyesi yabani ot temizliğine ara vermiyor

Vatandaşların günlük yaşam kalitesini en yüksek seviyede tutmak için çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmit Belediyesi ekipleri, yabani ot temizliğini ilçenin her noktasında ara vermeden sürdürüyor. Mevsim şartları normalinde mahalle, sokak ve park alanlarında uzayan çim ve yabani otların temizliğini gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların günlük hayatta yoğun şekilde kullandığı bölgeleri temiz tutuyor.

EV ÖNLERİNDEKİ OTLAR BİÇİLDİ

Ekipler bu kapsamda son olarak Yahyakaptan, Kuruçeşme Fatih ve Yenimahalle mahallelerinde uzayan çimlerin ve yabani otların temizliğini yaptı. Yol kenarları, kaldırımlar ve geniş arazilerde mesai yapan ekipler, vatandaşların evlerinin önüne kadar giderek yabani otları temizledi. Ekipler, yeşil alanlardaki tırpan işlemlerinin periyodik olarak devam ettiğini bildirdi.