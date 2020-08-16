İzmit Belediyesinden 17 Ağustos 1999 depremi için  kapsamlı anma programı

17 Ağustos’un bir daha yaşanmaması adına düzenlenecek olan etkinliklerle vatandaşlara farkındalık bilincini kazandırmak için çalışan İzmit Belediyesi, depremin 21. yıl dönümünde kapsamlı bir anma programı düzenliyor. Türkiye tarihinin en büyük depremi olan, binlerce insanın yaşamını kaybettiği o acı günün tekrarlamaması adına İzmit Belediyesi, Akut ve Afad’ın da destek vereceği etkinliklerle farkındalığı artırıyor. ‘Sesimi duyan var mı?’ sözcüğünün bir daha kulaklarımızda çınlamaması adına İzmit Belediyesi, Deprem Anma ve Farkındalık Günü’nün 21. yıl dönümü etkinliğine tüm vatandaşları bekliyor.

SESİMİZİ DUYURALIM

İzmit Belediyesi programına, Yürüyüş Yolu Sabri Yalım Parkı önünde saatler 10:00-19:00 arasında düzenlenecek olan ‘Sesimi Duyan Var Mı?’ sergisiyle açılış yapıyor. Fevziye Camii’de saat 12:30’da mevlit okuması gerçekleştirecek olan İzmit Belediyesi, Lokma Hayrı etkinliği ile hem Fevziye Camii’de hem de belediye önünde lokma dağıtımı yapacak. Fevziye Camii’de saat 13:30’da, belediye önünde ise saat 14:30’da dağıtılacak olan lokma ile depremde hayatını kaybedenler anılacak. Deprem Müzesi ziyaretlerinde ise vatandaşların ulaşımını daha kolay sağlamak amacıyla ring hizmeti verecek olan İzmit Belediyesi, 10:00-12:00-14:00 ve 16:00 saatlerinde Cumhuriyet Parkı’ndan, Deprem Müzesi (Cephanelik Mesire Alanı)’na vatandaşları götürecek. Son olarak 17-18 Ağustos tarihlerinde Cumhuriyet Parkı’nda Afad Simülasyon Tırı etkinliği düzenleyecek olan İzmit Belediyesi, tüm vatandaşları bu kapsamlı anma programına davet ediyor.