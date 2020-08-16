Tabipler Odasının yeni Başkanı Dr. Ardaman

Kocaeli Tabip Odasında önceki dönem Başkanı Dr. Zeki Hamşioğlu, görevi Dr. Ömer Ardaman’a devretti. Seçilen 7 kişilik yönetim kurulunun yanı sıra 8 kişilik Türk Tabipler Birliği büyük kongre delegesi, 5 kişilik onur kurulu ve 3 kişilik denetleme kurulu seçilecek. Yönetim kurulu üyeleri çarşaf liste şeklinde yapılacak. Seçilen yönetim 2 yıl boyunca görev yapacak. İzmit Plajyolunda bulunan oda binasında düzenlenen kongreye üyeler katıldı.

"BİRLİKTE POZ VERDİLER"

Yeni dönem adayı Dr. Ömer Ardaman ve ekibi ve öndeki dönem Başkanı Dr. Zeki Hamşioğlu da odaya erken saatlerde geldi. Yönetim kurulunun da hazır bulunduğu oda seçiminde koronavirüs tedbirlerine dikkat edilirken katılımcılar maske taktı. 3 seçim sandığının kurulduğu kongrede her masaya dezenfektan konuldu. Oda binası girişinde de üyelerin ellerini temizlemesi adına dezenfektan kullanılmaları istendi. Bir önceki Dönem Başkanı Dr. Zeki Hamşioğlu ve odanın yeni Başkanı Dr. Ömer Ardaman seçim başlar başlamaz birlikte objektiflere poz verdi.

"MÜCADELEMİZİ İNANÇLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Kocaeli Tabip Odası Başkan adayı Dr. Ömer Ardaman, kongrede bir açıklama yaparak “Mesleki ve özlük haklarımız için mücadelemizi inançla sürdüreceğiz. Meslektaşlarımıza yönelik her türlü şiddet ve baskıya karşı duracağız. Salgın ve afetlerde hekimlerin mesleki risklere karşı korunması ve mağduriyetlerinin meslek hastalığı kapsamına alınması için çaba göstereceğiz. Herkes için nitelikli, eşit, ulaşılabilir ve ücretsiz bir sağlık hizmetini savunacağız. Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerini kararlılıkla sahiplenmeye devam edeceğiz. İyi hekimlik, nitelikli sağlık hizmeti, tıbbiyeli onuru, çağdaş, laik ve demokratik değerler için mücadeleye ve göreve devam” şeklinde konuştu.

Çağdaş Hekimler Yönetim Kurulu adayları: Dr. Ömer Ardaman, Dr. Hüseyin Aktürk, Dr. Mehmet Ayas, Dr. Arzu Özyer Bektaş, Dr. Ömer Faruk Gerek, Dr. Mehmet Yılmaz Maçkalı, Dr. Serap Mülayim.

TTB büyük kongre delege adayları: Dr. Hasan Güz, Dr. Zeki Hamşioğlu, Dr. Mustafa Kara, Dr. Aynur Karadenizli, Dr. Ersin Karagöz, Dr. Fuat Karapınar, Dr. Kemal Keşmer, Dr. Salih Topçu.

Onur kurulu adayları: Dr. Ayşe Engin Arısoy, Dr. Aykut Çelik, Dr. ÖzdalDillioğlugil, Dr. Hamit Göksel, Dr. Attila Yüksel.

Denetleme kurulu adayları: Dr. Havva Bilgin Türedi, Dr. Vildan Gürbüz, Dr. Şevket Vural.