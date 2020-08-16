İYİ Partili isim istifa etti

İYİ Parti Kocaeli İl Kurucu üyesi ve 21 Haziran’da yapılan kongrede İl Disiplin Kongresi’ne seçilen İsmail Kayabay partiden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamada bulunan Kayabay şu sözleri kaydetti: "İYİ Parti il disiplin kurulu üyeliğinden ve kurucular kurulu parti üyeliğinden istifa ettiğimi beyan ederim. Hak edenlere hakkım helal olsun. Allah her zaman doğruların yanındadır. Doğruluktan asla vazgeçmeyeceğim. Kamuoyuna saygılarla“