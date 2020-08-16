Şanbaz Yıldız'ın oğlu nişanlandı

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın oğlu KOTO Meclis Üyesi Cevat Yıldız ile Biyolog Nurtaç Özkarasu evlilik yolunda ilk adımlarını atarak nişanlandı. İstanbul’da düzenlenen nişan merasimine katılan Yıldız ve Özkarasu ailelerinin yakın dostları, akraba ve arkadaşları çiftin mutluluklarına ortak oldu. Genç çift, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.