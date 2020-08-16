Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde söz verdiği projelerden biri daha hayata geçiyor. Prestij Cadde projesi kapsamında Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Aşıroğlu Caddesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ederken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
BIYIK’TAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR
Aşıroğlu Caddesi’nde alt ve üstyapı çalışmalarının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını belirten ve Büyükşehir’e teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek için Büyükşehir Belediyemizle birlikte canla başla çalışıyoruz. Darıca genelinde yaklaşık 70 Milyon TL altyapı yatırımı devam ediyor. Aşıroğlu Caddesi’nde başlayan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Darıcalı vatandaşlarımız adına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine ilçemize kazandırdığı proje için teşekkür ediyorum. Altyapı çalışması tamamlandığında ilçemizin en büyük sorunlarından biri olan altyapı sorunu çözülmüş olacak” diye konuştu.
ÇÖP KONTEYNIRLARI YER ALTINA ALINIYOR
Aşıroğlu Caddesi’nde prestij cadde uygulamaları kapsamında çöp konteynırlarının yer altına alınması için çalıştıklarını da ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Aşıroğlu Caddesi’nde alt yapının ardından üstyapı çalışması da yenilenecek. Aydınlatmaları ve kaldırımlarıyla prestij cadde uygulaması gerçekleştireceğiz. Aşıroğlu’nda çöp konteynırları da yer altına alınıyor. En kısa sürede çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. Diğer caddelerimizde de benzer şekilde prestij cadde uygulaması gerçekleştireceğiz. Darıca’yı daha modern bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımız devam edecek” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.