Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
16 Ağu 2020 - 13:02- Gündem G: 16 Ağu 2020 - 13:06

Darıca’da çöp konteynerları yer altına alınıyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Aşıroğlu Caddesi’nde çalışmaları inceledi. Alt ve üstyapısının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, Aşıroğlu’nda prestij cadde uygulaması kapsamında çöp konteynerlarının yer altına alındığını belirtti ve kısa sürede çalışmaların biteceğini söyledi.
mask

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde söz verdiği projelerden biri daha hayata geçiyor. Prestij Cadde projesi kapsamında Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Aşıroğlu Caddesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ederken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

BIYIK’TAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Aşıroğlu Caddesi’nde alt ve üstyapı çalışmalarının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını belirten ve Büyükşehir’e teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek için Büyükşehir Belediyemizle birlikte canla başla çalışıyoruz. Darıca genelinde yaklaşık 70 Milyon TL altyapı yatırımı devam ediyor. Aşıroğlu Caddesi’nde başlayan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Darıcalı vatandaşlarımız adına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine ilçemize kazandırdığı proje için teşekkür ediyorum. Altyapı çalışması tamamlandığında ilçemizin en büyük sorunlarından biri olan altyapı sorunu çözülmüş olacak” diye konuştu.

ÇÖP KONTEYNIRLARI YER ALTINA ALINIYOR

Aşıroğlu Caddesi’nde prestij cadde uygulamaları kapsamında çöp konteynırlarının yer altına alınması için çalıştıklarını da ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Aşıroğlu Caddesi’nde alt yapının ardından üstyapı çalışması da yenilenecek. Aydınlatmaları ve kaldırımlarıyla prestij cadde uygulaması gerçekleştireceğiz. Aşıroğlu’nda çöp konteynırları da yer altına alınıyor. En kısa sürede çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. Diğer caddelerimizde de benzer şekilde prestij cadde uygulaması gerçekleştireceğiz. Darıca’yı daha modern bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

16 Ağu 2020 - 13:02 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Turul Makina

- Tornacı - Frezeci, - Cnc ustası ve yardımcı elemanlar alınacaktır.

0262 335 45 03

IZGARA USTASI ARANMAKTADIR

30 yaşını aşmamış ızgara ustası aranmaktadır.

0538 551 35 41 MİNİ KÖŞK

ELEMAN ARANIYOR

Köseköy'de Knauf Fabrikası’nda çalışacak ağır vasıta şoförü aranıyor.

0536 386 21 97

ELEMAN ARANIYOR

PVC - ALÜMİNYUM atölyesinde çalışacak, ehliyetli ve araç kullanma deneyimi olan Tecrübeli eleman aranıyor. Müracaatlar telefonla arayarak, şahsen y...

02623355003

USTA ARANIYOR

TESLA İNŞAAT'ta çalıştırılmak üzere Mesleki yeterlilik belgesine sahip, İnşaat Projesi okuyabilen KALIPÇI ustalar aranmaktadır. Maaş + Sigorta + Y...

0537 456 47 05

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli/Kartepe’de Plastik Hammadde ve Geri Kazanım faaliyetlerinde bulunan Garantiplast Fabrikamızda görevlendirmek üzere "Üretim işçisi" arayışımız...

GARANTİPLAST

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi, Hacı Bektaş-ı Veli’yi anacak mask
İzmit Belediyesi, Hacı Bektaş-ı Veli’yi anacak
Büyükakın: En büyük felaket tedbirsizliktir mask
Büyükakın: En büyük felaket tedbirsizliktir
Karamürsel Köprülü Kavşağı’nda altyapı imalatına başlanacak mask
Karamürsel Köprülü Kavşağı’nda altyapı imalatına başlanacak
Tarihi Ereğli Evleri hayat buldu mask
Tarihi Ereğli Evleri hayat buldu
İzmit Belediyesinden 17 Ağustos 1999 depremi için  kapsamlı anma programı mask
İzmit Belediyesinden 17 Ağustos 1999 depremi için  kapsamlı anma programı
Amatör balıkçılar bu yarışmada hünerlerini sergileyecek mask
Amatör balıkçılar bu yarışmada hünerlerini sergileyecek
Anket Okullar normal zamanında açılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Marmara depreminde, enkaz altından 3 gün sonra çıktı mask
Marmara depreminde, enkaz altından 3 gün sonra çıktı
5. kattan düşen işçinin yardımına genç hemşire adayı koştu mask
5. kattan düşen işçinin yardımına genç hemşire adayı koştu
Derince’de aspirin ilk hasadı yapıldı mask
Derince’de aspirin ilk hasadı yapıldı
‘Pozitif vaka olan ASM’yi kapatmak istemediler’ mask
‘Pozitif vaka olan ASM’yi kapatmak istemediler’
Kandıra Dartı'sı dünya markası yolunda mask
Kandıra Dartı'sı dünya markası yolunda
4 ilde yaşlılara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi mask
4 ilde yaşlılara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

GALERİ

TEM’de yanan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi mask
TEM’de yanan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi
Güvenlik görevlilerini taşıyan minibüs devrildi! mask
Güvenlik görevlilerini taşıyan minibüs devrildi!
Yangın çıkan binada mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı mask
Yangın çıkan binada mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı
Kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı mask
Kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı
3 kişinin vurulduğu silahlı saldırı kamerada mask
3 kişinin vurulduğu silahlı saldırı kamerada
Kardeşini tiner döküp yaktı mask
Kardeşini tiner döküp yaktı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL