Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde söz verdiği projelerden biri daha hayata geçiyor. Prestij Cadde projesi kapsamında Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Aşıroğlu Caddesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ederken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

BIYIK’TAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Aşıroğlu Caddesi’nde alt ve üstyapı çalışmalarının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını belirten ve Büyükşehir’e teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek için Büyükşehir Belediyemizle birlikte canla başla çalışıyoruz. Darıca genelinde yaklaşık 70 Milyon TL altyapı yatırımı devam ediyor. Aşıroğlu Caddesi’nde başlayan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Darıcalı vatandaşlarımız adına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine ilçemize kazandırdığı proje için teşekkür ediyorum. Altyapı çalışması tamamlandığında ilçemizin en büyük sorunlarından biri olan altyapı sorunu çözülmüş olacak” diye konuştu.

ÇÖP KONTEYNIRLARI YER ALTINA ALINIYOR

Aşıroğlu Caddesi’nde prestij cadde uygulamaları kapsamında çöp konteynırlarının yer altına alınması için çalıştıklarını da ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Aşıroğlu Caddesi’nde alt yapının ardından üstyapı çalışması da yenilenecek. Aydınlatmaları ve kaldırımlarıyla prestij cadde uygulaması gerçekleştireceğiz. Aşıroğlu’nda çöp konteynırları da yer altına alınıyor. En kısa sürede çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. Diğer caddelerimizde de benzer şekilde prestij cadde uygulaması gerçekleştireceğiz. Darıca’yı daha modern bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımız devam edecek” dedi.