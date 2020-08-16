Büyükşehir’den deprem standı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşı deprem konusunda bilgilendirmek için stant kurdu.

DEPREM STANDI

17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan asrın felaketi Marmara Depremi’nde birçok insan hayatını kaybetti. Devlet kurumlarının ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla kısa sürede depremin yaralarını saran Kocaeli’de deprem bilincinin canlı tutulması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce yürüyüş yolunda deprem standı kuruldu. Cumartesi günü kurulan stant 17 Ağustos Pazartesi gününe kadar açık kalacak.

VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLİYOR

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından Yürüyüş Yolu’na kurulan stantta Büyükşehir Belediyesinin deprem ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmaları içeren kitapçıklar vatandaşlara verildi. Hediye edilen kitapçıkların yanı sıra stantta bulunan görevli personel, Anadolu Ajansının deprem zamanı çektiği fotoğraflarla depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

DEPREM BİLİNCİNİN CANLI TUTULMASI

Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, deprem çalıştayı ve diğer faaliyetleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem gerçeğini canlı tutmayı amaçlıyor. Deprem Eğitim Merkezi’nde çocuk, genç ve yetişkin bireylere, teorik ve simülasyon cihazı ile uygulamalı deprem eğitimi veriliyor.