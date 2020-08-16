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16 Ağu 2020 - 15:55- Siyaset G: 16 Ağu 2020 - 16:03

Ünlü: “Büyükşehir onlar için hayal olmaya devam edecek”

MHP İzmit İlçe Teşkilatı’nın 13’uncu olağan kongresinde mevcut başkan Ahmet Yalçınöz yeniden başkan seçildi. Kongrede söz alan İl Başkanı Aydın Ünlü, “İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i hedef alarak, “Büyükşehir’i hayal ediyorlarmış. Büyükşehir onlar için hayal olmaya devam edecek. Bir dahaki seçimde İzmit’te Cumhur İttifakı’nın adayı başkan olacak” dedi” dedi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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MHP’de 13. Olağan Kurultayı ile tamamlanacak olan süreci Cumartesi günü başladı. Tek adaylı gerçekleştirilmesi kararlaştırılan kongrelerin ikinci gününde ilk olarak İzmit Kongresi gerçekleştirildi. İzmit teşkilatının 13.olağan kongresinde Mevcut Başkan Ahmet Yalçınöz yeniden başkan seçildi. 423 delegenin oy kullanma hakkı bulunan kongrede 23 asil ve 22 yedek yönetimi kurulu üyesi ile 102 il delegesi belirlendi. Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kongrede divan başkanlığını MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı yaptı. Divan üyelikleri görevini ise MHP İl Başkan Yardımcısı Sami Açıkkök ile MHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Engin Duymaz üstlendi. Sadece delegeler salona alınırken, kongreye giriş yapan herkese maske dağıtıldı ve ateşleri ölçüldü. 

"GÖREVİMİZ ÜLKÜCÜ HAREKETE HİZMET ETMEKTİR"

Tek liste şeklinde gerçekleşen kongreye Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MYK Üyesi Hilal Elmas, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kantar, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney,Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Emre Kurt, MHP İl Yöneticileri, MHP İzmit İlçe Yöneticilerive delegeler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan kongrede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesajı okundu. Kongrede konuşan MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, “Milletimize hizmet etmek için tekrardan aday olduk. Şahsını davanın önüne çıkaranlarla değil, davasını öne çıkaranlarla birlikte yürüyeceğim. Ülkücülük inanmışlık meselesidir. Yorulmayacağız ve vazgeçmeyeceğiz. Davam ve milletim için ne ürettim sorusunu kendine soran arkadaşlarımla yoluma devam edeceğim. MHP fitneye şans tanımayacaktır. Görevimiz ülkücü harekete hizmet etmektir. Ne mutlu Türküm diyene” dedi.

"BÜYÜKŞEHİR HAYAL OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Yalçınöz’ün ardından konuşan MYKY Üyesi Hilal Elmas, “13.İzmit İlçe Kongremiz ülkemize hayırlar getirsin. Bugüne kadar İzmit İlçe teşkilatımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bundan sonra emeği geçeceklere teşekkür ediyorum. Kazanan Türkiye, Kazanan Kocaeli, Kazanan İzmit olacak” dedi. Ardından söz alan İl Başkanı Aydın Ünlü, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i hedef alarak, “Büyükşehir’i hayal ediyorlarmış. Büyükşehir onlar için hayal olmaya devam edecek” dedi. Ünlü, “Ahmet Yalçınöz, MHP’nin her kademesinde görev yapmış bir arkadaşımız. Tecrübeye inanan bir il başkanıyım. Siyasetçinin okulu yok. Siyasetçi sahada yetişir. MHP’nin bir planı var. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin teşekkür ettiği bir il başkanıyım. Tüm illerde kavga var Kocaeli’de yok. Burada herkes kendi işini yapıyor. Bugün sandıktan çıkan arkadaşların oturacak günleri olmayacak. Gidilmedik hiçbir yeri bırakmayacağız” dedi.

"BELEDİYE KAPILARINDA BEKLETENLERE GÜNLERİNİ GÖSTERECEĞİZ"

Ünlü, “Bizim arkadaşlarımızı belediyede iş vereceğiz diye kandırıp belediye kapılarında bekletenlere günlerini göstereceğiz. Allah onlara bize yaşatacaklarını yaşatacak. Ülkücü hareketin gücü onları ilk seçimde sandığa gömecek. Mecliste 3 tane meclis üyemle kilit bir noktadayız. Cumhur İttifakı’na sahip çıktık. Vaatler geldi,rüşvetler teklif edildi ama biz bu girdaptan çıktık. Biz kimseyle var olmadık. Biz kendi öz kaynaklarıyla var olmaya bilmiş 50 yıllık bir siyasi hareketiz. Devlet Bahçeli’yi MHP’yi anlamak zordur. Türkiye’de bir tane aç insanın kalmadığı bir Türkiye hayal ediyorum. Biz anlam ifade eden bir siyasi partiyiz. Kocaeli Teşkilatları her üç ayda bir operasyon yiyor. Biz bir dava uğruna hizmet ediyoruz. Neden Aydın Ünlü sekiz yıldır burada sorusunun cevabı Devlet Bahçeli’de” dedi.

"İZMİT'TE CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI BAŞKAN OLACAK"

Son olarak Ünlü, “Kim ne yaparsa yapsın biz buradayız. İzmit, Millet İttifakı’nın kazandığı bir belediye ama onlar Büyükşehir’i hayal ediyorlarmış. Büyükşehir onlar için hayal olmaya devam edecek. Bir dahaki seçimde İzmit’te Cumhur İttifakı’nın adayı başkan olacak” dedi. Ardından söz alan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, “Türkiye, Avrupa ve Asya'yı bağlayan bir ülke Asya ve Avrupa'yı birbirinden kedersek dünyada ne ekonomi kalır ne huzur. Hilal mücadelesi hala devam ediyor. Türkiye ilk defa bir masaya oturmaya hak kazandı. Libya ile bu anlaşma yapılırken buna mecliste karşı çıkanlar oldu ama burada Türkiye'nin 60 yıllık ihtiyacı karşılayacak bir rezerv var” dedi.

SANCAKLI: "MASKE VE HİJYEN MESELESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Sancaklı, “5 askerimizi mesaj vermeye gönderdik. Gereken mesaj alındı ki Yunanistan böyle yaygara koparıyor. Son 3 yılda 20 bine yakın terörist öldürüldü. Cumhurbaşkanımıza, Lider Devlet Bahçeli’ye ve İçişleri bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür ediyorum. Pandeminin yakın zamanda pek biteceği yok gibi. Yaz aylarının etkisiyle bugün rahatlamış görünsek de dikkatli olalım maske ve hijyen meselesi çok önemli” şeklinde konuştu.

YALÇINÖZ’ÜN YÖNETİMİ:

Asil: Ahmet Yalçınöz, Mahir Demirayak, Coşkun Sarskaya, Metin Ceylan, Nurdoğan Erkul, Serdar Semih Türeyen, Adem Köse, Örsan Yücedağ, Ünal Turan, Recep Acun, Ergün Duran, Mehmet Çöplü, Murat Örnek, Ramazan Eryılmaz, Salih Köktürk, Okan Karagöz, Fatih Sultan Aşam, Serhat Gündoğdu, Adem Bozkurt, Turgut Yiğit, Hamdi Kartal, Adem Zengin, Ali Ayhan.

Yedek: Hakan Varol, Agah Dayanır, Burak Bartık, Zafer Sürücüoğlu, Recep Arı, İsmail Özdemir, Mehmet Duru, Kamil Bulut, Abdülsamet Debreli, Rahmi Yılmaz, Arif Recep Şahin, Fuat Yetik, Aydın Akgül, Gökhan Çalışkan, Şemsettin İnce, Serhat Bayar, Mustafa İpekçioğlu, Kadir Kocatürk, Cengiz Oruç, Enes Duydu, Hakan Kayacı, Halil Karakuş.

İL DELEGELERİ

Asil: Ahmet Yalçınöz, Mahir Demirayak, Coşkun Sarskaya, Metin Ceylan, Nurdoğan Erkul, Serdar Semih Türeyen, Adem Köse, Örsan Yücedağ, Ünal Turan, Recep Acun, Ergün Duran, Mehmet Çöplü, Murat Örnek, Ramazan Eryılmaz, Salih Köktürk, Adem Zengin, Hamza Ceylan, Burak Bartık, Hakan Kayacı, Ahmet Akyol, Ahmet Alperen Yalçınöz, Okan Karagöz, Ali Murat Köşeli, Alpaslan Bayrak, Bahriye Acun, Bekir Kenan Acıkök, Beyza Seymen, Bünyamin Akman, Cevdet Gökaltın, Cüneyt Akar, Cüneyt Akyıl, Tuğrul Kahraman, Dursun Özcan, Hakan Varol, Enes Acıkök, Engin Duymaz, Agah Dayanır, Erdal Alyüz, Erdinç Akman, Erol Torlak, Eşraf Yılmaz, Eşref Ayhan Arpacı, Eyüp Cebeci, Fatih Akar, Fikret Yalçınöz, Fikri Yalçınöz, Fatih Sultan Aşam, Emre Şahin, Hakan Aydoğdu, Hakan Kızmaz, Ümit Serter Keskin, Cemil Çelik, Hasan Öz, Hasan Temel, Ferhat Gündoğdu, Hatice Urgancı, Adem Bozkurt, İlker Rodoplu, İsa Yalçınöz, İsmail Kızmaz, Kudret Kolay, Levent Çelebi, Ahmet Öztürk, Turgut Yiğit, Mehmet Bayrak, Mehmet İlker Kazan, Mete Bayrak, Muharrem İzmitli, Murat Balkan, Murat Erkan Selvi, Mustafa Yaşar Baştürk, Mustafa Zengin, Muzaffer İzmitli, Fehmi Çöplü, Necmi Bulut, Nurdoğan Kaçar, Oğuzhan Gürkan, Onur Mengül, Rukiye Çöplü, Ömer Can Kaplan, Ramazan Bayrak, Recep Elmas, Salih Acun, İbrahim Gündoğdu, Sefa Karamak, Selim Aydın, Serhat Gürel, Sibel Ceylan, Kadir Bilek, Şenol Candemir, Tuncay Aygün, Volkan Bayrak, Hamdi Kartal, Yaşar Yiğit, Zafer Sürücüoğlu, Niyazi Turgut, Ali Ayhan, Zuhal Acun, Zehra Yalçınöz, Hayriye Sarskaya, Ercan Taşçı, Fatih Çöplü.

Yedek: Abdülsamet Debreli, Enes Duydu, Cengiz Oruç, Kadir Kocatürk, Recep Arı, Mustafa İpekçioğlu, Serhat Bayar, Şemsettin İnce, Aydın Akgül, Arife Recep Şahin, Rahmi Yılmaz, Kamil Bulut, Mehmet Duru, İsmail Özdemir, Sertaç Fehmi Keskin, Onur Yılmaz, Cengizhan Yılmaz.

16 Ağu 2020 - 15:55 - Siyaset

Muhabir Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Sosyal Beledi̇yeci̇li̇k - Büyükşehir belediyelerinin çoğunluğunu nasıl CHP aldıysa inşallah Kocaeli de alınır,uyuyan dev uyanmaya başladı halk tüm engellemelere rağmen sosyal belediyeciliği ve başkanları sevdi ,ranta değil,halka değer verdikleri için oy vermeyenlerin bile gönüllerine taht kurdular,bunları ben söylemiyorum,anket şirketleri söylüyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ağustos 17:54
03

Hızlı - Cumhur ittifakı iki parti rakip 3 parti bide gizli dostları kim gizli dost ikinci karı mı muhalefet kömür olmuş haberi yok

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ağustos 17:30
01

Karasulu - Hedef koymuş kendisine o hedefe dogru yürüyor sayın hürriyet. Sayın ünlü sizde bir hedef belirleyin o hedefe dogru ilerleyin.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 16 Ağustos 16:32
02

Hasan - @Karasulu 01 nolu yoruma cevabı: Yancının hedefimi olur!...

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 16 Ağustos 16:41
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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