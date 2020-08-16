Yeni transferimiz Hakan Demirci: Şampiyonluk yaşamaya geldim

1999 doğumlu futbolcu Kocaelispor’da sıcak bir ortam bulduğunu belirtti ve şu şekilde konuştu: Kocaelispor’a geldiğim için çok mutluyum. Çok iyi bir taraftarı var. Buraya hem oynamak hem de şampiyon olmak için geldim.Otele ilk girdiğimde arkadaşlarım bana çok iyi davrandı. Uyum sorunu yaşayacağımı sanmıyorum.

2 YIL ÖNCE DE DÜŞÜNDÜM

İsviçre Lozan’da doğdum. 2 yıl önce Türkiye’ye geldim ve Alanyaspor’da iyi bir sezon geçirdim ve 34 maçta 20 gol attım. Ardından 1. Lig’de Altay ile imzaladım. Geçen sezon 11 maç oynadım ama orada hem keyif aldım hem de tecrübeli abilerimden çok şey öğrendim. Son olarak buraya geldim. 2 yıl önce de Kocaelispor’a gelmeyi düşündüm.

FORMAYI GİYMEK İSTİYORUM

İki kanatta da oynayabiliyorum ama sol kanatta daha rahatım. Bu kanatta daha opsiyon bulabiliyorum. 1’e 1 oynayabilirim, içeri girebilirim, asist yapabilirim, skor üretebilirim. Yerime hocamız karar verecek. Hızlı ve dengeli bir oyuncuyum. Oyunu dikine oynamayı seviyorum. 90 dakika boyunca yüksek konsantrasyon ile mücadele edebilirim. İnşallah Kocaelispor’da da formayı giyer sahadaki yerimi alırım.