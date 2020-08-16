Mesut Özdemir: Kaliteli bir takım olduk

Kocaelispor’da orta saha oyuncularından Mesut Özdemir iyi ve kaliteli bir takım olduklarını belirtti.
SAHAYA YANSIYACAKTIR
Kartepe kampını değerlendiren Özdemir şu şekilde konuştu: Sezon başı olduğu için yoğun çalışıyoruz. Zaten uzun bir süre antrenman da yapamamıştık. Eksiklerimizi fazlası ile hissediyoruz. İnşallah bu eksiklerimizi kapatacağız. Takımımız daha kaliteli oldu. Çift kale maçını Samsun ile maç yapmış gibi yaptık. Kendi aramızda bir maç da olsa hazırlık maçı düzeyindeydi. Gelen futbolcu arkadaşlarımız da bizlere uyum sağladı. Güzel bir ortamımız var. Daha da katılanlar olacaktır. Geçen yıl ki gibi iyi bir aile oluyoruz. Bunun da sahaya yansıyacağını düşünüyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.