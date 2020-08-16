Kocaelispor ikinci oldu Bekirpaşa penaltı kurbanı

Her yıl Değirmendereli Hakan Onkur'un sahibi olduğu Fanatik Tour tarafından bu yıl gecikmeli olarak düzenlenen futbol turnuvasında iki takımımız boy gösterdi. Kocaelispor finalde, eski Kocaelisporlu kaptan Uğur Yasan’lı ev sahibi ve kardeş Antalya’ya 2-2 biten maçta penaltılarla 4-3 yenilip elenirken, Bekirpaşa Masterlar ise Diyarbakır karşısında penaltı kaçırınca elenmekten kurtulamadı ve Diyarbakır da Hakkari karşısında sahaya bilerek çıkmayınca hükmen galip geldi, Bekirpaşa’nın yarı final şansı elinden kaçtı.

KREMLİN PALAS’DA YAPILDI

Astra Kremlin Palas’ta yapılan futbol turnuvası, her sene ayrı bir tecrübe yaşatırken, bu yıl pandemi nedeniyle nisan ayında yapılması beklenen turnuva, ancak geçtiğimiz hafta yapılabildi. Bekirpaşa Kulüp Başkanı Ersin Karaş “Bu organizasyona katılmamıza ve katkısı olan herkese teşekkür ederim” dedi. Bekirpaşa Masterlar takımının sponsorluğunu Şenol Çiçek üstlendi.