Zeynep Kavas İhsaniyespor’da...

Sakarya Gelişimspor alt yapısından yetişen 2004 doğumlu 1.77 boyundaki orta oyuncu, yeni sezonda İhsaniyespor ile 2.Lig’de forma terletecek. Genç sporcuların lig tecrübesi kazanmasını hedefleyen kulüp, yetenekli sporcuyu A takım kadrosuna dahil etti. İhsaniyespor Kulübü yönetimi, desteklerinden dolayı Sakarya Gelişimspor Kulübü’ne, antrenörlerine ve baş Antrenör Recep Karamehmet’e teşekkür etti ve sporcuya başarılı bir sezon diledi.